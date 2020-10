Windows 10 : une nouvelle mise à jour supprime Adobe Flash et vous empêche de le réinstaller

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour de Windows 10 sur son catalogue de mises à jour que vous pouvez télécharger et installer manuellement afin de supprimer l’ancienne version d’Adobe Flash Player, qui fait partie du système d’exploitation Windows depuis plus de dix ans maintenant.

Adobe a déjà confirmé qu’il mettra fin au support de Flash Player d’ici la fin décembre 2020. En outre, Adobe prévoit de mettre fin à son plugin Flash Player, qui est actuellement inclus dans Microsoft Edge, Chrome et d’autres navigateurs.

Adobe Flash- Crédit : Adobe

Microsoft a publié la mise à jour KB4577586, ou « Mise à jour pour la suppression d’Adobe Flash Player » : 27 octobre 2020″. Comme son nom l’indique, elle supprime Adobe Flash de toutes les versions de Windows 10 et de Windows Server et empêche sa réinstallation. Cette nouvelle intervient quelques jours après que la mise à jour d’octobre 2020 soit disponible pour tous. Elle avait apporté un nouveau design pour le menu Démarrer et intégré Edge à Windows.

Microsoft ne propose pas encore la mise à jour aux utilisateurs depuis Windows Update. En effet, elle n’est actuellement disponible que via le catalogue Microsoft. Il s’agit d’une option à sens unique. Une fois installée, elle ne peut pas être désinstallée. La seule option pour revenir en arrière est de restaurer votre PC à une date antérieure.

La mise à jour ne supprime pas toutes les versions de Flash

Comme l’a fait remarquer Bleeping Computer, la mise à jour (KB4577586) ne supprime que la version Flash intégrée à Windows 10, et non les versions que vous avez vous-même installées. Il ne supprime pas non plus Flash de Microsoft Edge ou d’autres navigateurs.

La dernière version d’Edge, qui utilise le moteur Chrome de Google, perdra le support de Flash en janvier 2021. Le mois dernier, Microsoft a publié un calendrier pour la fin de Flash, indiquant que l’outil de suppression de Flash deviendrait une mise à jour optionnelle dans Windows Update d’ici le début de 2021. À l’été 2021, Microsoft devrait supprimer tous les éléments de Flash restants, comme les frameworks pour les développeurs.

Google met également fin au support Flash pour Chrome, après avoir déclaré à la même époque l’année dernière qu’il serait en fin de vie d’ici décembre 2020. De plus, Adobe lui-même met fin au développement de Flash en 2020, et vous dira bientôt comment le désinstaller.

Source : bleepingcomputer