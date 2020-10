Windows 10 vous avertira si les applications risquent de ralentir le système

Windows va bientôt vous alerter si une application que vous installez sur votre système a un impact sur les performances de votre ordinateur. Il sera plus facile de détecter l’application qui pose problème.

Microsoft va modifier la façon dont les programmes sont ajoutés à la liste des applications qui s’exécutent lors du démarrage du système d’exploitation.

Impact des applications sur Windows 10 – Crédit : windowslatest

Lorsque vous installez une nouvelle application, il est possible que vous ayez déjà remarqué que votre ordinateur mettait plus de temps à démarrer. Il est possible que l’application en question ait été ajoutée à la liste des applications qui s’exécutent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Cette liste se trouve dans Paramètres > Applications > Démarrage.

Dans cette liste, vous pouvez voir toutes les applications qui s’exécutent lorsque vous démarrez votre ordinateur. Vous avez le choix d’activer ou désactiver ses applications. Windows vous précise déjà si elles ont un impact sur le démarrage de votre machine.

Récemment, Microsoft a déjà fait quelques changements sur son système d’exploitation pour améliorer l’expérience utilisateur. Spotlight pourra par exemple bientôt changer votre fond d’écran quotidiennement, et le menu Démarrer va avoir droit à un rafraichissement. Dans une future mise à jour, Windows va aussi demander à mieux vous connaître pour configurer votre ordinateur.

Windows vous avertira lors du téléchargement de l’application

Comme le rapporte Windows Latest, les testeurs de la mise à jour 21H1 voient maintenant une « notification d’application de démarrage » qui apparaît pour faire savoir à l’utilisateur que le programme installé est configuré pour s’exécuter au moment du démarrage. La notification précise aussi dans quel menu il est possible de changer cela.

Bien que la notification n’intervienne pas pour empêcher la perte de performances qu’engendre la nouvelle application, elle sert d’information utile. Vous n’aurez plus la mauvaise surprise de constater que votre ordinateur est plus lent que la veille.

Source : windowslatest