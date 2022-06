Windows 11 : cette mise à jour est essentielle pour les joueurs

Une mise à jour anti-plantage – Crédit : Pexels

Windows 11 est la dernière itération du célèbre système d’exploitation de Microsoft. Mais celui-ci n’est pas exempt de bugs si bien qu’il est recommandé d’installer régulièrement les nouveaux correctifs. Le dernier en date permet de résoudre un problème épineux qui touche les utilisateurs gamers. En l’occurrence, un dysfonctionnement « empêche des jeux de fonctionner correctement s’ils utilisent certaines technologies audio pour les effets sonores ».

Les plantages de jeux sont sacrément agaçants pour les utilisateurs. Si vous en subissez, il ne coûte rien d’essayer d’installer cette mise à jour dès que possible, laquelle pourrait peut-être s’avérer salvatrice. À noter que le bug semble affecter principalement les usagers utilisant l’API XAudio pour lire des sons. Toujours au rayon gaming, KB5014668 met fin au bug qui vous empêche de lire des clips vidéo dans certains jeux.

Windows 11 : Microsoft corrige un bug affectant les gamers

Du reste, la mise à jour KB5014668 est censée résoudre un bug faisant échouer la mise à niveau vers Windows 11. Elle s’attaque en outre aux problèmes de connectivité Bluetooth survenant après le redémarrage des appareils. Par ailleurs, le correctif solutionne le problème qui vous empêche d’utiliser la fonctionnalité de point d’accès WiFi.

Pour l’installer, accédez aux Paramètres > Windows Update. Actionnez le bouton Rechercher les mises à jour et sélectionnez la mise à jour KB5008353 lorsque celle-ci apparaît à l’écran. Procédez enfin à son téléchargement et à son installation. En espérant que vos problèmes de plantage ne soient plus qu’un mauvais souvenir.

Pour information, une grosse faille de sécurité a été corrigée dernièrement par Microsoft sur ses différents OS Windows. Une vulnérabilité zero day intitulée Follina avait été exploitée par des pirates.

Source : Microsoft