Windows 11 : les premières captures d’écran ont fuité, il ressemble beaucoup à Windows 10X

La nouvelle mise à jour répondant au nom de code « Sun Valley » va bientôt être dévoilée par Windows. Tout porte à croire que la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft s’appellera bien Windows 11, puisque le géant américain a récemment dévoilé une vidéo de 11 minutes pile sur sa chaîne YouTube qui évoquait l’événement.

Windows 11 Pro menu démarrer – Crédit : Baidu

Sur Baidu, des captures d’écran de ce qui semble être le nouveau Windows 11 ont été publiées, et dévoilent certains des nouveaux éléments de l’interface. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, la barre des tâches est centrée et le menu Démarrer être fenêtré.

Sur une autre capture d’écran, on peut découvrir le nom de la nouvelle version de Windows. En effet, le système d’exploitation est identifié comme étant Windows 11 Pro, et il s’agirait d’une version réservée aux développeurs. Cela laisse penser que nous retrouverons également cette année des versions Windows 11 Famille et Education.

Windows 11 hérite des éléments du défunt Windows 10X

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, l’interface de Windows 11 ressemble beaucoup à celle de Windows 10X. Cela n’est pas vraiment une surprise, puisqu’après avoir confirmé la mort de Windows 10X, Microsoft avait annoncé qu’il allait incorporer certains éléments de cette version directement dans les versions actuelles plutôt qu’en faire un système d’exploitation à part entière.

Le nouveau menu Démarrer n’est donc plus composé des fameuses Live Tiles, mais comprend des applications épinglées et la possibilité d’éteindre ou de redémarrer rapidement son ordinateur. En plus de cette nouvelle interface, nous savons que Windows 11 va revoir son menu paramètre, peut-être dans l’optique de supprimer l’ancien panneau de configuration.

En attendant que Windows 11 soit déployé pour tous, les utilisateurs de Windows 10 peuvent être rassurés : Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. Le système d’exploitation a donc encore de belles années devant lui avant de prendre sa retraite bien méritée. L’annonce tant attendue de Windows 11 aura lieu le 24 juin prochain à 17 heures.

Windows 11 Pro – Crédit : Baidu

Source : Baidu