Wonder Woman 1984 aura droit à son spin-off sur les Amazons de Themyscira

Wonder Woman 1984 n’est pas encore sorti au cinéma, mais un spin-off est déjà en préparation. Ce quatrième film sera centré sur le peuple des Amazones de Themyscira.

Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman et Wonder Woman : 1984, a confirmé qu’un film spin-off était en préparation chez Warner Bros. Ce nouvel opus de la franchise suivrait cette fois les aventures des Amazones de Themyscira.

Crédit : Warner Bros

Le développement du projet semble déjà bien avancé, puisque Jenkins a confirmé que le scénario était déjà écrit : « Geoff Johns et moi avons créé l’histoire, et nous avons vendu le pitch, et nous allons le faire avancer. », a confié la réalisatrice dans une interview. Jenkins avait en fait déjà tout un arc narratif complet en tête, qui regroupe les trois films Wonder Woman ainsi que ce futur spin-off sur les Amazones.

Puisqu’elle sera certainement bien occupée par Wonder Woman 3, la réalisatrice ne dirigera néanmoins pas ce spin-off. Enfin, en théorie. « Je vais vraiment essayer de ne pas le faire. Ce ne sera pas facile. », a-t-elle déclaré. Patty Jenkins a toutefois confirmé qu’elle produirait le film. Ce spin-off dont on ignore encore le titre devrait sortir avant le troisième volet de Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 : une suite très attendue

En attendant, espérons que Wonder Woman 1984 sorte bien en au cinéma cet été. Initialement prévu pour novembre 2019, le film a été repoussé une nouvelle fois en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles. Pour l’instant, sa sortie en France est programmée pour le 12 août prochain.

Trois ans après le succès du premier film, le public attend cette suite avec impatience. Wonder Woman 1984 nous plongera cette fois faire dans les années 80. Diana Prince affrontera les super-vilains Maxwell Lord, incarné par Pedro Pascal (The Mandalorian), et Cheetah, jouée par Kristen Wiig (SOS Fantômes).

