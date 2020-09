Wonder Woman 1984 : il faudra attendre Noël pour découvrir le nouveau film DC

Les reports de sorties cinéma continuent. On le craignait déjà depuis quelques jours, et c’est désormais officiel. Wonder Woman 1984 se fera attendre quelques mois de plus.

Les studios Warner Bros. ont annoncé hier que le nouveau film DC Woman 1984 ne sortirait finalement que le 25 décembre prochain aux États-Unis. Initialement prévu pour août dernier, le blockbuster de Patty Jenkins avait été récemment reporté au 2 octobre. Mais aux États-Unis, la fermeture des salles de cinéma se prolonge dans plusieurs grandes villes, forçant les studios à revoir tout leur calendrier.

La sortie de Dune en danger ?

Et celui de Warner Bros. comporte d’ailleurs un autre film très attendu. La sortie de Dune, l’adaptation du roman de Franck Herbert signé Denis Villeneuve, est elle aussi prévue pour décembre. Le report de Wonder Woman 1984 pourrait donc avoir un impact sur l’arrivée en salles du film. Bien que le studio n’ait encore rien annoncé à ce sujet, le fait que la date n’apparaisse pas dans le premier trailer dévoilé cette semaine laisse penser que l’incertitude plane encore sur la sortie du long-métrage.

Si Warner Bros. a décidé de reporter Wonder Woman 1984, c’est aussi parce que le studio compte prolonger la présence en salles de Tenet. Warner souhaite en effet donner quelques semaines de plus au film de Christopher Nolan, dont le budget s’élève tout de même à 200 millions de dollars.

Contrairement à Disney, qui a opté pour la VOD avec son blockbuster Mulan, Warner Bros. ne compte pas priver ses productions de sorties au cinéma. Même politique chez Sony Pictures, qui a annoncé cette semaine qu’aucun de ses films à gros budget ne sortirait tant que la pandémie ne serait pas finie. Le studio n’a donc pas hésité à repousser Morbius et Venom à 2021.

Après un total de cinq reports, Wonder Woman 1984 devrait finalement sortir le 23 décembre en France.

