Wonder Woman 1984 : on connaît la durée du film

La durée du film DC Wonder Woman 1984 a été révélée. Et comme tous les derniers blockbusters de super-héros, Wonder Woman 1984 sera long.

Les fans de DC attendent depuis longtemps cette suite. Initialement prévue pour cet été, la sortie de Wonder Woman 1984 a finalement été repoussée à fin septembre. La bonne nouvelle est que cette date semble maintenue, et que l’attente sera récompensée par un film d’une durée plutôt conséquente.

Gal Gadot dans Wonder Woman 1984 / Crédit : DC Films

Selon un affichage destiné aux cinémas de Corée du Sud, qui sortiront également bientôt le film, Wonder Woman 1984 durera en effet 151 minutes. Cette suite sera donc 10 minutes plus longue que le premier opus sorti en 2017. La tendance semble donc se confirmer chez les films de super-héros, qui osent proposer des durées de plus en plus conséquentes. Avec Avengers : Endgame, Marvel avait toutefois atteint un record pas encore battu, puisque la conclusion de la saga Infinity a atteint les trois heures.

Wonder Woman en pleine guerre froide

Trois ans après le premier opus, Diana Prince sera donc de retour sur les écrans le 30 septembre en France. Comme le titre l’indique, Wonder Woman 1984 nous plongera cette fois dans les années 80, en plein climat de guerre froide. La super-héroïne amazonienne aura bien besoin de 2h31 car elle affrontera non pas un, mais deux grands ennemis. Diana (Gal Gadot) se retrouvera en effet face à Barbara Ann Minerva, alias Cheetah (Kristen Wiig), et le grand vilain Maxwell Lord (Pedro Pascal). Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins, qui avait déjà dirigé le premier film.

Le prochain grand événement très attendu par les fans de DC sera la sortie de la Snyder Cut de Justice League. En termes de durée, cette nouvelle version bat largement les 151 minutes de Wonder Woman 1984. Le film fera en effet un total de 4 heures, mais sera découpé en plusieurs épisodes. Justice League devrait sortir le 5 septembre prochain sur la plateforme HBO max.

Source : CINEMA BLEND