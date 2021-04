Wonder Woman va-t-elle disparaître ?

Faites vos adieux à Wonder Woman, voici Diana Prince, tout simplement ! Car l’héroïne ne veut plus de surnom dans un récent comics.

Crédit : Warner Bros.

Wonder Woman est un personnage culte de DC Comics, interprétée au cinéma par Gal Gadot. Et si Wonder Woman 1984 a été reçu timidement, les fans sont plus présents que jamais pour suivre les aventures de Diana Prince. Sa dernière apparition ? Dans Zack Snyder’s Justice League, alors que Gal Gadot a dénoncé le comportement de Joss Whedon. Mais aujourd’hui, c’est un grand changement pour l’héroïne. Oubliez « Wonder Woman » : la guerrière veut désormais être appelée par son nom, Diana Prince, tout simplement. Un choix amorcé dans Wonder Woman # 771, scénarisé par Michael W. Conrad et Becky Cloonan.

Faites vos adieux à Wonder Woman, voici Diana Prince

Les changements de nom dans les comics peuvent arriver. Si certaines relectures ont lieu régulièrement, le nouveau patronyme d’un héros sonne comme l’événement à ne pas manquer. Autrefois, Shazam s’appelait Captain Marvel, avant que Marvel Comics ne reprenne les droits sur ce nom. Après les événements de Flashpoint, l’univers DC Comics est recréé. Autrefois appelé Captain Marvel, le héros devient donc Shazam. Et aujourd’hui, Wonder Woman a également droit à son changement de nom inattendu.

Car désormais, l’héroïne rejette sa désignation et veut simplement être appelée Diana Prince. Dans Wonder Woman # 771, le Dr Psycho s’adresse à elle en utilisant le nom Wonder Woman. L’héroïne explique alors vouloir être désignée comme Diana, à la surprise générale. On dirait que quelque chose a changé dans l’esprit de la guerrière, expliquant à son interlocuteur « Wonder Woman, hein ? C’est drôle. Tu n’es pas le premier à m’appeler comme ça. Mais non, je m’appelle Diana ».

Un changement de nom inattendu et source de toutes les théories

Crédit : DC Comics

Difficile d’expliquer pourquoi Diana Prince ne veut plus être appelée Wonder Woman. Elle peut considérer cette désignation comme méprisante venant de Dr Psycho, ennemi des amazones.

Il est aussi possible que la société appelle Diana Prince de cette façon, et qu’elle ne l’a jamais accepté dans cette timeline. Sans oublier la symbolique : la femme ne veut peut-être plus liée à un surnom, acceptant alors sa véritable identité.

Il y a tout de même peu de chances que les films s’adaptent à ce changement dans le comics. Auprès du grand public, Wonder Woman est beaucoup plus évocateur que titrer un long-métrage « Diana Prince » ou « Diana de Themyscira ».

Source : ScreenRant