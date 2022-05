Wow ! Admirez l’éclipse solaire survenue ce week-end (vidéo)

Une éclipse solaire partielle – Crédit : Twitter @coyotefxl

En novembre dernier, nous avons pu observer une impressionnante éclipse lunaire partielle. Celle-ci avait recouvert la quasi-intégralité de notre satellite, durant plus de 8 heures, du jamais vu depuis 580 ans. Ce phénomène survient quand la Lune se situe dans l’ombre de la Terre. Quant aux éclipses solaires, elles ont lieu quand la Lune passe devant le Soleil, de manière totale ou partielle. Et certains petits veinards ont pu en admirer une samedi 30 avril.

Une éclipse solaire partielle était effectivement visible depuis certaines régions d’Amérique du Sud et d’Antarctique. Exploité par la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le satellite GOES-16 a réussi à immortaliser le phénomène grâce à son télescope ultraviolet connu sous le nom de SUVI. Celui-ci permet d’étudier et d’anticiper les évènements météorologiques cosmiques qui peuvent avoir un impact sur notre planète.

Le Soleil éclipsé légèrement par la Lune

Les images ont été relayées sur Twitter par Luc Fontaine, un passionné de satellites météorologiques. Première éclipse solaire partielle de 2022, celle-ci n’a pas masqué intégralement l’étoile du système solaire comme vous pouvez le constater ci-dessous :

Sachez que la prochaine éclipse partielle du Soleil est programmée pour le 25 octobre prochain. Et il sera possible de l’observer depuis certaines zones de l’Europe, de l’Asie ou encore de l’Afrique. Avec un peu de chance, les Français pourront ainsi être aux premières loges. Quant à la prochaine éclipse intégrale du Soleil, celle-ci devrait survenir le 20 avril 2023, a priori au-dessus du sud-est de l’Asie.

Pour les terriens, une éclipse solaire est visible seulement au moment de la Nouvelle Lune, une phase durant laquelle notre satellite s’intercale entre la Terre et le Soleil. Sur Mars, une éclipse solaire de la lune Phobos avait notamment été capturée par le rover Perseverance il y a quelques semaines.