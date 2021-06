XboX : bientôt la fin de la politique de remboursement spéciale pour Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est un jeu qui aura fait couler beaucoup d’encre. Après des années d’attente et de teasing de la part de CD Projekt RED et une énorme communication avec Keanu Reeve en tête d’affiche, ce sont surtout les problèmes rencontrés et les bugs à répétition qui ont marqué l’actualité du jeu.

Crédit : CD Projekt Red

Le lancement a été tellement catastrophique qu’en décembre 2020, le studio présentait officiellement ses excuses et des campagnes de remboursement avaient été lancées. À noter également que devant l’ampleur des soucis rencontrés sur consoles, Sony avait littéralement supprimé le jeu du Playstation Store.

Vers un retour à la normale

Cyberpunk a été extrêmement difficile à développer et certainement trop ambitieux ce qui a conduit de nombreux fans à être déçus. La pression mise par le studio pour pousser les développeurs à boucler rapidement le jeu n’a certainement pas aidé. Néanmoins, à force de travail et de mise à jour, la situation semble enfin se stabiliser pour le jeu.

En effet, Sony a récemment annoncé le retour du dernier titre de l’éditeur polonais sur le PS Store. Sony met cependant en garde les joueurs contre les performances de la version PS4 standard et conseille, pour le moment, de n’acquérir le jeu que si vous avez une PS4 Pro ou une PS5.

Après le fabricant nippon, c’est au tour de Microsoft de souligner les efforts faits par les développeurs. « L’équipe de CD Projekt RED continue de travailler dur pour améliorer l’expérience des joueurs Xbox sur Cyberpunk 2077 et a procédé à de nombreuses mises à jour », annonce l’américain sur la page de remboursement.

À partir du 6 juillet 2021 donc, Microsoft lèvera la politique spéciale mise en place pour Cyberpunk 2077 et reviendra à un fonctionnement standard. En temps normal, même si les joueurs sont autorisés à effectuer une demande de remboursement, celle-ci est systématiquement examinée et n’obtient pas nécessairement l’approbation. Cyberpunk était donc une exception et cela prendra bientôt fin.

Une bonne chose pour CD Projekt, qui commence à voir le bout du tunnel. Certes, le jeu n’est pas exempt de bugs et tout n’est pas encore résolu, mais cela montre qu’aujourd’hui, le jeu est largement jouable, même sur console. Toujours est-il que la leçon aura été bien retenue, car l’éditeur a décidé de ne plus annoncer ces jeux longtemps en avance pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation.

Source : Ubergizmo