Xbox Game Pass : la Surface Duo devient une console portable next-gen

Le Xbox Game Pass continue d’améliorer son expérience utilisateur. Le service de Microsoft devient de plus en plus populaire au fil des mois, notamment grâce à l’ajout régulier de jeux récents ou le jour même de leur sortie. Mais le Game Pass ne se limite pas à proposer quantité de jeux de qualité à un prix très compétitif. Microsoft capitalise également sur une expérience de jeu améliorée, comme récemment avec le FPS Boost.

Game Pass : La Surface Duo transformée en console portable façon Nintendo DS

L’expérience utilisateur du Game Pass ne cesse de s’améliorer. Après l’ajout du FPS Boost, qui améliore le taux de rafraîchissement d’image pour une grande quantité de jeux, c’est aujourd’hui une amélioration de taille qui est proposée sur la Surface Duo pour plus de 50 jeux, et qui va énormément améliorer l’intégration du Game Pass en nomade. Outre l’addition de xCloud sur les appareils mobiles, l’écosystème de Microsoft devient donc de plus en plus portable.

En pratique, le concept est plutôt simple. La Surface Duo possède deux écrans, un peu à la manière de la Nintendo DS à l’époque. Il est donc possible d’assigner les contrôles de la manette sur l’écran du bas, et d’afficher le jeu sur l’écran du haut. La Surface Duo se transforme ainsi en console portable. Un excellent concept, qui ne sera pas pratique pour tous les jeux, mais permettra une utilisation nomade du Game Pass redoutablement efficace.

Alors que la pénurie mondiale de consoles next-gen continue, l’écosystème Microsoft se montre de plus en plus séduisant pour les joueurs. Utilisable sur PC, et sur mobile grâce à xCloud, qui pourrait bientôt proposer un affichage en 1080p, le service de Microsoft n’est pas lié à un hardware en particulier. Phil Spencer a d’ailleurs lui-même confirmé que les ventes de consoles ne sont plus une priorité pour Xbox. A l’heure où les consoles de nouvelle génération sont toujours très difficiles à trouver, nul doute que de plus en plus de joueurs vont se laisser tenter par la formule proposée par Xbox.

