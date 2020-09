Xbox Game Pass pour PC : le prix va augmenter dès la semaine prochaine

Le Xbox Game Pass pour PC sortira de sa version Bêta la semaine prochaine, ce qui signifie que le prix de lancement n’est plus applicable et que les abonnés devront payer le prix normal.

Le Xbox Game Pass pour PC est distinct du Game Pass pour console. Avec cette augmentation, les deux seront bientôt proposés au même prix, mais la version PC proposera bientôt davantage de jeux.

Crédit : Xbox Game Pass pour PC – Microsoft / Xbox Wire

Jusqu’à présent, l’abonnement Xbox Game Pass pour PC était disponible au prix de 3,99 €/mois (prix de lancement). Microsoft a annoncé hier soir qu’il supprimera le prix de lancement le 17 septembre. Si vous êtes déjà membre, vous paierez le même tarif jusqu’au prochain cycle de facturation. À partir du 17 septembre, le Xbox Game Pass pour PC coûtera 9,99 € par mois. Pour les nouveaux joueurs, le premier mois n’est qu’à 1 euro.

Pour rappel, le service comprend l’accès gratuit à tous les jeux développés par Microsoft le jour de leur sortie, ainsi qu’à une série de jeux de tiers provenant d’éditeurs connus tels que Bethesda et Sega. Au total, ce sont plus de 100 jeux qui sont disponibles dans l’abonnement.

Le Xbox Game Pass pour PC accueillera les jeux EA Play

Microsoft a révélé que le service d’abonnement aux jeux vidéo EA Play d’Electronic Arts sera inclus gratuitement à la fin de l’année dans le Xbox Game Pass pour PC. Pour compenser l’augmentation du prix de l’abonnement, vous pourrez profiter de jeux populaires comme FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battlefield, Mass Effect, Skate et The Sims.

Mais ce n’est pas tout. Vous pourrez même profiter de 10 heures d’essai sur le prochain FIFA 21. Il s’agit alors d’une grosse évolution du Game Pass pour PC, annoncé en mai 2019. Xbox espère conquérir plus de joueurs avec son abonnement. Qu’il soit utilisé sur PC, Xbox ou Android, le service propose une grande diversité de jeux. Celui-ci sera parfait pour compléter une Xbox Series S, qui ne dispose pas de lecteur de CD.

Source : Xbox