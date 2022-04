Xbox Game Pass : un nouvel abonnement familial serait lancé en 2022

Microsoft aurait l’intention d’introduire un abonnement familial Xbox Game Pass cette année. Windows Central rapporte que Microsoft envisage depuis un certain temps un forfait familial pour Xbox Game Pass et que la société est maintenant en mesure d’en annoncer un dans un « futur proche ».

Alors qu’il arrivait jusqu’à présent de se faire virer de la Xbox parce qu’un autre membre de sa famille décidait de se connecter depuis une autre pièce, Microsoft aurait bien l’intention de permettre à tous les membres d’un foyer de profiter simultanément de leurs jeux préférés.

Il semble que les différentes offres du service Game Pass soient en passe d’être étendues selon un récent article publié par WindowsCentral. Selon l’article, un forfait « familial » pour le service est actuellement envisagé par Microsoft et serait lancé à un moment donné cette année.

L’abonnement familial utiliserait le système de compte familial de Microsoft déjà en place pour Office 365, et jusqu’à cinq joueurs d’un même pays pourraient partager une bibliothèque entière sur un seul abonnement Xbox Game Pass Family Plan. Bonne nouvelle donc, le Family Plan ne sera pas limité aux membres d’un même foyer. Il introduira sans surprise un niveau de paiement plus élevé dans l’abonnement Xbox Game Pass, mais il restera bien moins cher que le montant total de cinq abonnements distincts à payer individuellement.

Un abonnement familial pour la Xbox ou juste pour le PC ?

Il reste à savoir si Microsoft lancera le forfait familial à l’échelle mondiale ou s’il fera l’objet d’un déploiement régional. De plus, on ne sait pas encore si le nouvel abonnement couvrira l’accès au PC Game Pass et au Xbox Game Pass, ou seulement à l’un des deux.

La nouvelle de l’arrivée d’un Xbox Game Pass Family Plan intervient alors que Sony a récemment annoncé ses nouveaux forfaits PS Plus qui permettent aux joueurs d’accéder à jusqu’à plus de 700 jeux. Cependant, contrairement au Xbox Game Pass, la nouvelle version du PS Plus n’ajoutera pas les plus gros jeux de l’éditeur, comme God of War Ragnarok, le jour de leur sortie. Microsoft conserverait donc une avance dans ce domaine.

Source : Windows Central