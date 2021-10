Xbox : la manette exclusive de son 20ème anniversaire révélée

La manette des 20 ans de la Xbox – Crédit : Microsoft

Bientôt un an que les joueurs profitent de la nouvelle génération. Une génération représentée par les PS5 et Xbox Series X/Series S alors que Microsoft connaît un beau succès, dernier venu du marché des consoles à l’époque. Lancée le 15 novembre 2001 en Amérique du Nord, la première Xbox s’est imposée avec sa fiche technique puissante et des jeux populaires parmi lesquels sa plus grosse vitrine : Halo. Et histoire de souffler sa 20ème bougie, la machine de Microsoft lance une nouvelle manette.

Une manette pour célébrer les 20 ans de la Xbox

20 years of play in your hands 🎮 #Xbox20 pic.twitter.com/pEdMOrb2zp — Xbox (@Xbox) October 6, 2021

Le détaillant Best Guy, d’origine américaine, dévoile une nouvelle manette Xbox pour le 20ème anniversaire de la marque. Microsoft teasait déjà cet accessoire mercredi dernier sur Twitter avec une mystérieuse vidéo. Autant dire qu’il faudra réserver rapidement la manette car les ruptures de stock risquent d’arriver assez rapidement.

La page de produit indique que la manette porte le nom de 20th Anniversary Xbox Special Edition avec une date de sortie pour le 15 novembre 2021. Soit pile 20 ans après la commercialisation de la Xbox en Amérique du nord.

La manette propose un design transparent et un jeu de couleurs noir et vert. Un logo du 20ème anniversaire est imprimé. Pour le prix, on parle ici de 80 dollars canadiens. Rien n’a fuité à propos du tarif européen.

Microsoft ne devrait pas tarder à officialiser la manette.

Une manette disponible avant la sortie du prochain Halo

Un calendrier des années visible sur le packaging – Crédit : Microsoft

Hasard du calendrier, cette manette arrive un peu avant le lancement de la grosse exclusivité de Microsoft : Halo Infinite. Ce nouvel épisode, très attendu après plusieurs retards, arrive le 8 décembre 2020.

Microsoft avait créé une édition spéciale de la Xbox Series X pour célébrer Halo. Une console rapidement épuisée. Il faut dire que la franchise profite d’une énorme popularité.

En soufflant sa 20ème bougie, Microsoft prouve qu’il faudra compter sur sa Xbox pour les années à venir. Arrivé en dernier sur le marché des consoles, le géant américain s’impose désormais comme un incontournable. Véritable alternative à la PlayStation.

Source : GameSpot