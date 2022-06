Xbox One, Xbox Series X/S : comment réparer le drift de la manette ?

Manette Xbox – Crédit : Microsoft

Après vous avoir distillé quelques conseils sur la manière de réparer votre manette DualSense en cas de drift, focus aujourd’hui sur les manettes Xbox. Et pour cause, ces dernières sont loin d’être épargnées par ce problème épineux touchant les joysticks analogiques qui n’en font qu’à leur tête. Son effet ? Une action non-désirée se produit à l’écran (comme un déplacement inopiné de votre personnage) ce qui nuit considérablement à l’expérience de jeu.

Dès lors, que faire ? Plus vous jouez, plus les joysticks de votre manette risquent de dériver. Il existe quelques solutions pour tenter de résoudre le problème. À commencer par le nettoyage, la saleté et la poussière qui s’accumulent pouvant être à l’origine du souci.

Munissez vous d’une bombe dépoussiérante à air comprimé équipée d’un tube de précision.

Assurez-vous que votre manette est complètement éteinte (retirez les piles si votre manette sans fil en contient).

Aspergez tout le contour du stick en faisant des petits pressions sans rester trop longtemps au même endroit.

Retournez la manette pour déloger plus facilement la poussière.

Une fois chose faite, essuyez votre manette puis laissez-la au repos pendant quelques minutes avant de la rallumer.

À lire > Switch Joy-Con Drift : pourquoi les réparations sont de piètre qualité

Réparer le drift en démontant votre manette Xbox

Si votre manette est toujours sous garantie, il est fortement recommandé de l’envoyer en réparation chez Microsoft. En revanche, si vous n’êtes plus éligible aux réparations gratuites de Microsoft, vous pouvez tenter cette méthode avant de dépenser des frais de réparation ou d’opter pour une autre manette. Partagée par un bidouilleur sur YouTube, celle-ci a remporté un franc succès chez les utilisateurs.

Retirez les piles (le cas échéant) et déshabillez la manette en appuyant avec vos ongles dans les petites fentes situées à l’arrière.

Enlevez le châssis des parties gauche et droite.

Avec un petit tournevis à tête plate, retirez toutes les vis afin de détacher la structure avant de la manette.

Retirez le stick analogique coupable du drift. Sur la gauche, vous verrez alors un petit clip gris en plastique. S’il est lâche, vous pouvez essayer de le serrer au maximum et vérifier ensuite si cela résout la dérive.

Cela n’a aucun effet ? Retirez cet élément en exerçant un effet de levier avec votre tournevis, comme expliqué dans ce tutoriel vidéo :

Après avoir tout remonté, vérifiez si le drift a disparu en lançant une partie de votre jeu fétiche. « Mon dieu, je ne poste jamais de commentaires sur YouTube, mais cela a corrigé le drift du joystick, merci », réagit un utilisateur sous la vidéo explicative de gator․am. « Cela a totalement réparé ma manette. J’ai économisé 50 $ », se félicite un autre