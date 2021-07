Xbox répond à la nouvelle Switch OLED de Nintendo avec du R&B des années 90

Qu’est-ce que la Xbox et un groupe de R&B des années 90 ont en commun ? A première vue pas grand-chose, si ce n’est une nouvelle publicité qui fait l’éloge des services disponibles sur Xbox All Access.

Microsoft a fait appel au groupe de R&B All-4-One dans sa dernière campagne de publicité pour son service All Access. Ce nouveau clip publicitaire a été dévoilé seulement une heure après l’annonce de la Nintendo Switch (modèle OLED), qui sortira le 8 octobre prochain. On vous expliquait d’ailleurs hier pourquoi la console n’est pas la Switch Pro que l’on attendait.

All-4-One – Crédit : Xbox

Avec une reprise du classique des années 90 « I Swear », la nouvelle chanson Xbox « It’s All There (I Swear Remix) » interprétée par le groupe original ventent les possibilités du Xbox All Access. « Tout est là, console next-gen, jeux et amis, pour un prix unique. Series X ou S, Game Pass Ultimate – tout en un seul endroit. Je ne peux pas le croire… tout est là ! », peut-on entendre au début de la chanson. Le clip lui-même est empreint de la nostalgie des clips R&B des années 90. Toutes les tenues et effets visuels sont tout droit sortis de 1994, lorsque All-4-One a dévoilé « I Swear ».

Qu’est ce que le Xbox All Access ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le Xbox All Access est un pass Xbox tout compris introduit aux Etats-Unis en 2018 qui permet d’obtenir une console Xbox Series X ou Series S ainsi que 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99 euros/mois pendant 24 mois. Il faudra compter 32,99 euros/mois pour profiter de la Xbox Series X.

Pour rappel, le Xbox Game Pass Ultimate vous donne accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux, dont les derniers titres Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. La bibliothèque inclut également les jeux disponibles sur EA Play. Tous ces titres sont disponibles sur votre Xbox, mais aussi sur téléphone et tablette grâce au Xbox Cloud Gaming. Le service a d’ailleurs récemment profité d’une importante mise à niveau, puisque Microsoft a enfin remplacé les Xbox One de ses serveurs par les nouvelles Xbox Series X.

Enfin, le Xbox Game Pass Ultime comprend également l’abonnement Xbox Live Gold, qui permet de jouer en multijoueur sur les consoles. Vous pouvez souscrire au Xbox All Access dès aujourd’hui à la Fnac ou encore chez Micromania Zing.

