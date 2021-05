Xbox s’associe à Tencent, le studio à l’origine des jeux mobiles les plus populaires du monde

Deux des plus grands noms du jeu vidéo unissent leurs forces. Timi, filiale de Tencent, et Xbox Game Studios ont conclu un « partenariat stratégique » qui leur permettra de créer ensemble de nouveaux jeux.

Fondé en 2008, Timi est surtout connu en Occident pour Call of Duty Mobile, qui a dépassé les 500 millions de téléchargements depuis son lancement en novembre 2019, selon l’éditeur Activision. TiMi Studios est considéré comme l’un des plus grands studios de jeux vidéo au monde, puisqu’il a gagné 10 milliards de dollars l’année dernière.

Xbox Game Studios – Crédit : Xbox

TiMi est également à l’origine de Arena of Valor ou encore Honor of Kings, inspiré de League of Legends, qui se classe régulièrement parmi les jeux mobiles les plus rentables au monde. TiMi travaille actuellement sur Pokémon UNITE, qui sortira sur Nintendo Switch en plus d’Android et iOS.

Ce partenariat pourrait aider TiMi à se faire un nom au niveau mondial. Les joueurs français connaissent davantage la société mère Tencent, actionnaire majoritaire de Riot Games (League of Legends), Supercell (Clash of Clans) et actionnaire à 40 % d’Epic Games (Fortnite). La société est également l’éditeur de PUBG Mobile. Ce dernier va bientôt être rejoint par PUBG New State, un nouveau jeu de Battle Royale futuriste sur Android et iOS.

Halo et Gears of War bientôt sur mobile ?

Pour l’instant, on ne sait pas si cela signifie que TiMi va créer des versions mobiles des principales franchises Xbox comme Halo et Gears of War, ou si cela concerne de nouvelles franchises.

Il est déjà possible de jouer à un grand nombre des meilleurs jeux Xbox sur des appareils mobiles grâce au Xbox Game Pass, mais ils sont seulement disponibles en streaming. Microsoft est d’ailleurs actuellement en train de tester le cloud gaming en 1080p pour les smartphones, puisque le service est actuellement limité au 720p. Sur iOS, la société américaine souhaiterait créer une application Xbox Game Pass pour contourner les règles d’Apple. On peut supposer que tous les jeux issus du partenariat entre TiMi et Xbox Game Studios seront des jeux mobiles natifs.

Il faudra sûrement attendre encore quelques semaines avant d’avoir davantage de précisions à propos de ce partenariat, puisque ni Microsoft ni TiMi n’ont encore annoncé de projet concret.

Source : TiMi