Xbox Series : personnalisez votre manette next-gen avec le Xbox Design Lab

Bonne nouvelle pour les joueurs de la Xbox Series X ou S ! Le Xbox Design Lab introduit avec la Xbox One est de retour. Le service vous permet de personnaliser votre manette next-gen avec des couleurs originales pour la manette, les gâchettes texturées, etc.

À l’occasion du Xbox Games Showcase Extended qui a détaillé les annonces effectuées lors de l’E3 2021, Xbox a annoncé le retour de son programme de personnalisation des manettes. Il s’appelle Xbox Design Lab et il est bien connu des joueurs de la Xbox One.

Xbox Design Lab – Crédit : Microsoft

Ce programme avait effectivement été lancé pour personnaliser les manettes de la Xbox One. Ensuite, Microsoft avait mis fin au service avant l’arrivée des consoles next-gen, les Xbox Series X et S. D’ailleurs, la Xbox Series aura plus d’exclusivités que la PS5 en 2023.

Choisissez parmi les 18 couleurs proposées par le Xbox Design Lab

Le retour du Xbox Design Lab a été annoncé dans une bande-annonce. Celle-ci a révélé plusieurs exemples de manettes qui peuvent être créées en ligne. Vous pouvez ainsi avoir la manette de vos rêves avec toutes les options de personnalisation disponibles. Le Xbox Design Lab propose d’ailleurs plusieurs idées de manettes déjà très originales. Il y a notamment deux idées qui sont basées sur les jeux Psychonauts 2 et Grounded.

Avec le Xbox Design Lab, vous pouvez choisir les couleurs de la manette, des boutons, de la croix directionnelle hybride et des gâchettes texturées. Vous avez également la possibilité d’ajouter une gravure au laser pour avoir une manette unique. D’ailleurs, la manette de la Xbox Series X/S ressemble à celle de la Xbox One, mais elles ne sont pas identiques. Nous vous avons déjà fait le récapitulatif des différences entre les deux manettes.

Dans la description de la vidéo annonçant le retour du Xbox Design Lab, Xbox a déclaré que : « voyez où l’inspiration vous mènera avec le retour du Xbox Design Lab. Personnalisez les fonctionnalités de la nouvelle manette sans fil Xbox, y compris la croix directionnelle hybride, les gâchettes texturées, le bouton Partager et plus encore pour une manette personnalisée qui est unique ». Enfin, la manette personnalisée du Xbox Design Lab a un prix de départ de 69,99 $. Il faut ajouter 9,99 $ pour avoir une gravure.

