Xbox Series S : le design fuite et révèle le prix de la console de Microsoft

L’apparence de la console est un peu plus traditionnelle, avec un design légèrement plus plat lorsqu’elle est posée horizontalement.

Crédit : Xbox Series S – Brad Sams / Youtube

Nous savons qu’une Xbox Series S est bien en développement chez Microsoft. L’entreprise américaine a mentionné par erreur la console next-gen qui n’est pas encore officielle. Selon les fuites les plus récentes, celle-ci devrait être plus puissante que la Xbox One X actuelle.

Selon une autre fuite du leaker @_h0x0d_ sur Twitter, la Xbox Series S sera plus petite et beaucoup plus fine que sa grande sœur plus chère. Si vous la placez verticalement, vous verrez une énorme grille circulaire sur la face avant, avec une finition noire et le même motif déjà présent sur la Xbox Series X. Il y a également des trous pour la ventilation sur tout le bord supérieur. Sur le côté droit, nous pouvoir voir un port USB-A.

Il semble que la Xbox Series S ne dispose pas de lecteur de disque, ce qui correspond aux rumeurs précédentes selon lesquelles la console de nouvelle génération à 299 dollars, miserait sur le digital pour conserver un prix accessible. Comme Microsoft l’a montré dans une vidéo, l’interface devrait également être mise à jour.

Quelles caractéristiques techniques pour la petite sœur de la Xbox Series X ?

Les spécifications exactes et la date de sortie ne sont pas encore connues. Sams s’attend à ce que la Xbox Series S ait une performance d’environ 4 téraflops. On peut également s’attendre à ce que la console prenne en charge quelques fonctionnalités de raytracing. D’après le prix de la Xbox Series S, il soupçonne que le prix de la série Xbox X sera de 499 ou 599 dollars.

Source : Brad Sams