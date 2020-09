Xbox Series S : Microsoft présente la manette sans fil « Robot White » de la console next-gen

Manette Robot White de la Xbox Series S – Crédit : Microsoft

À sa sortie le 10 novembre prochain, la Xbox Series X, qui coûte 500 $, sera accompagnée d’une nouvelle manette sans fil de couleur noire. Celle-ci présentera, entre autres, une meilleure ergonomie, une connectivité améliorée, une latence réduite et un système de partage de contenu plus facile que la manette de la Xbox One. Il en va de même pour la Xbox Series S qui sera vendue avec la manette d’une couleur différente. Appelé « Robot White », son design est parfaitement assorti à celui de la console low cost.

À l’exception de la couleur, la manette Robot White est identique à celle de la Xbox Series X

Pour un prix agressif de 299 $, les joueurs auront donc la même manette que celle qui est présente dans la boîte de la Xbox Series X, sauf qu’elle sera blanche. Microsoft a effectivement expliqué sur son blog qu’elle « comprend toutes les mêmes fonctionnalités que nous avons détaillées jusqu’à présent ». Ainsi, cette manette Robot White intègrera la nouvelle croix directionnelle à l’aspect arrondi et un bouton Share comme celui de la DualShock 4 de la PS4 qui a disparu sur la DualSense de la PS5 afin de laisser la place au nouveau bouton Create.

Manette Robot White de la Xbox Series S – Crédit : Microsoft

De plus, la manette de la Xbox Series X aura également la nouvelle texture sur les gâchettes et les boutons de tranche afin de proposer aux joueurs une prise en main agréable et une meilleure adhérence. Bien entendu, elle pourra être achetée séparément comme celle de la Xbox Series X. Grâce à sa compatibilité, vous pourrez ainsi en profiter sur PC si vous n’avez pas prévu d’acheter la console next-gen.

Microsoft n’a pas encore annoncé le prix de la nouvelle manette Xbox en noir ou en Robot White. Nous ne savons pas non plus quand elle sera disponible à l’achat. Pour rappel, la Xbox Series X / S sera aussi compatible avec la manette de la Xbox One, y compris la manette sans fil Xbox Elite Series 2.

Source : GameSpot