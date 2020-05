Xbox Series X : Halo Infinite sera présenté en juillet

Crédit : Microsoft

Halo étant l’une des franchises FPS les plus anciennes et les plus appréciées des joueurs du monde entier, nul besoin de vous dire que le prochain opus est excessivement attendu. La franchise compte 15 titres depuis son lancement en 2001. Halo Infinite est néanmoins le sixième FPS de la série principale. En effet, d’autres titres comme Halo Wars (2009) ou Halo : Spartan Strike (2015) sont des jeux de stratégie, des shoot ‘em up et autres. Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, des jeux exclusifs seront bientôt présentés sur la Xbox Series X, y compris Halo Infinite. Nous savons désormais que c’est en juillet, à l’occasion de l’évènement Inside Xbox.

Halo Infinite sera-t-il présenté en juillet avec du gameplay ?

L’Inside Xbox a officiellement démarré le 7 mai avec la présentation de certains jeux tels que Dirt 5, Madden NFL 21, Scarlet Nexus, Yakuza : Like a Dragon et Assassin’s Creed Valhalla. Ce dernier avait d’ailleurs suscité le début d’une polémique sur la toile puisque les joueurs s’attendaient à voir du gameplay. Cependant, la vidéo de démonstration contenait surtout des cinématiques. Microsoft présentera ainsi les jeux de sa console next-gen chaque mois jusqu’à sa commercialisation.

Le développeur d’Halo Infinite, 343 Industries, a profité d’un post sur Halo Waypoint, le site officiel de l’univers du jeu, pour annoncer la bonne nouvelle. « Vous en avez déjà peut-être un peu entendu parler, mais nous sommes extrêmement heureux de confirmer que Halo Infinite sera l’un des nombreux titres first-party à faire partie de l’Inside Xbox en juillet. Soyez prêts », a déclaré le développeur. Pour rappel, un titre first-party est développé par un studio qui appartient au constructeur, ici Microsoft.

Nous ne savons pas encore si 343 Industries a prévu de nous présenter du gameplay ou de faire comme Ubisoft lors du premier évènement. En tout cas, c’est ce que les joueurs espèrent. De plus, l’Inside Xbox du mois de mai s’est tenu dans la première semaine. Cela semble donc logique d’attendre l’édition de juillet dans ces eaux-là. Halo Infinite ne sera pas une exclusivité Xbox Series X. Il sortira aussi sur Xbox One et PC d’ici la fin de l’année.

