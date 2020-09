Xbox Series X : Microsoft et Amazon préviennent que les précommandes seront en retard

Microsoft et Amazon ont contacté leurs clients pour leur annoncer que la console qu’ils venaient de précommander pourrait ne pas être livrée le 10 novembre, date de sortie officielle, faute à une demande trop forte.

La Xbox Series X en rupture de stock pour la majorité des vendeurs

Le succès semble être au rendez-vous pour les précommandes de la Xbox Series X. Celles-ci sont ouvertes depuis le 22 septembre, comme nous vous les détaillions dans notre dossier complet sur les sorties à venir des Xbox Series X et S.

Rupture de stock réelle ou stratégique ?

Il aura fallu à peine 4 jours pour que les stocks du Microsoft Store et d’Amazon se vident. Les 2 boutiques ont annoncé à quelques heures d’intervalle à leurs clients qu’il était possible que leur console n’arrive pas comme espérée le jour de la sortie, le 10 novembre. Pour les plus pressés, c’est une mauvaise nouvelle, qui toutefois n’était pas inenvisageable.

En effet, chaque nouvelle console fait parler d’elle par les files d’attente qu’elles génèrent devant les boutiques et voient leur succès mesuré par la durée pendant lesquelles elles restent en rupture de stock. Bien sûr, Microsoft avait promis qu’il y aurait des consoles pour tout le monde, mais il semble que le géant ait sous-estimé la demande.

Les 2 boutiques ont envoyé le même message promettant de faire leur maximum auprès du fournisseur pour tenter de se faire livrer davantage de consoles. Toutefois, à seulement 2 semaines de la sortie, il parait peu probable que toutes les commandes soient honorées. Sa concurrente directe, la PlayStation 5 avait été en rupture plus rapidement encore. La page Amazon n’affichait plus de stock seulement 20 minutes après sa mise en ligne. Le site Boulanger s’était même effondré sous les connexions.

