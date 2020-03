Xbox Series X : Microsoft lève le voile sur le design original de la console

Les ingénieurs et les designers de Microsoft nous dévoilent comment ils ont conçu le design atypique de la Xbox Series X. Des lignes avant tout dictées par des contraintes de performances, de ventilation, et de nuisance sonore.

En décembre dernier, Microsoft crée la surprise en dévoilant en partie la Xbox Series X. On découvre alors un facteur de forme original qui tranche avec les formes rectangulaires des consoles qu’on a l’habitude de voir depuis les premières 8 bits. La console next-gen se révèle bien plus imposante qu’attendu avec un design qui fait clairement penser à celui d’une tour de PC. Dans une interview donnée à Eurogamer, les designers et les ingénieurs de Microsoft reviennent sur les choix qui ont mené à un facteur de forme inédit pour une console.

Xbox Series X, un design conçu avant tout pour les performances

Pendant des mois Microsoft et Sony se sont affrontés sur le terrain des performances de leurs consoles respectives. Le 17 mars dernier, la firme de Redmond a enfin dévoilé les entrailles de la Xbox Series X, et confirmé toutes nos attentes. Son GPU AMD d’architecture RDNA 2.0 atteint les 12 téraflops, soit 8 fois plus qu’une XBox One. Un niveau de performance qui n’aurait sans doute pas été possible dans un petit boitier rectangulaire comme sur les générations précédentes. Microsoft a donc été contraint de repenser complètement la structure de la machine. « Nous savions qu’elle allait être puissante et nous savions qu’elle allait nécessiter une façon totalement différente de penser la conception d’une console », explique Chris Kujawski, le designer principal de la console.

Plutôt que d’utiliser le boitier comme exosquelette de la console, c’est le châssis central de la console qui a déterminé sa forme. Le lecteur optique définit une dimension, le volume du dissipateur de chaleur une autre, et la hauteur est déterminée pour assurer un refroidissement efficace. Malgré sa densité, tous ses composants ont pu être disposés pour garantir l’absence d’obstacle à la circulation d’air. « Cela crée ce que nous appelons une architecture de refroidissement parallèle, de sorte que l’air frais pénètre à l’intérieur, et qu’il circule dans des zones distinctes de la console » précise M. Wahl, directeur du génie mécanique sur le projet. Grâce à sa large grille d’aération et son ventilateur à la fois puissant et silencieux, la console dispose d’un flux d’air 70 % plus important que sur une Xbox One, et sans nuisance sonore supplémentaire.

Pour le moment, la console est toujours prévue pour les fêtes de fin d’année, mais en raison de la crise sanitaire et financière, le PDG de Microsoft envisage désormais de repousser la sortie de la Xbox Series X. On ignore également quel sera son prix de vente, et on attend toujours la confirmation d’une version « lite » en entrée de gamme.

