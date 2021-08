Xbox Series X : Microsoft teste un mode nuit et une interface en 4K

Microsoft teste plusieurs nouveautés pour rendre la Xbox Series X encore plus agréable à utiliser. Les membres du programme Insider ont déjà accès à un mode nuit depuis plusieurs jours et ils peuvent maintenant tester une interface en 4K.

Dans l’espoir de rendre la Xbox Series X encore plus compétitive face à la PS5 qui s’est déjà vendue à plus de 10 millions d’unités, Microsoft apporte de nouvelles fonctionnalités à sa console next-gen. Au menu, un mode nuit qui est toujours largement apprécié par les utilisateurs et une interface en 4K pour hisser la Xbox Series X au même niveau que la PS5.

Xbox Series X – Crédit : Microsoft

En effet, Sony a décidé de partir sur une interface en 4K HDR pour la PlayStation 5 depuis sa sortie. Cela semble évident pour une console next-gen qui promet des graphismes en 4K censés révolutionner le jeu vidéo. Pourtant, Microsoft avait conservé l’interface en 1080p de la Xbox One sur la Xbox Series X. Ce n’est évidemment pas l’aspect le plus important de la console, mais c’est quand même un bonus pour les joueurs.

Le mode nuit et l’interface en 4K de la Xbox Series X seront bientôt disponibles

Les membres du programme Insider de la Xbox Series X testent le nouveau mode nuit depuis déjà plusieurs jours. Le responsable du programme Xbox, Jon Hood, vient d’annoncer que les utilisateurs du programme ont maintenant aussi accès à une interface en 4K.

Le mode nuit de la Xbox Series X peut être activé automatiquement en choisissant une heure ou manuellement. En plus de diminuer la luminosité, il permet de régler l’intensité de la lumière bleue. Vous pouvez aussi réduire l’intensité du bouton lumineux Xbox sur la manette. Celui-ci peut même être éteint si nécessaire.

En ce qui concerne l’interface en 4K, il s’agit d’une amélioration visuelle. Elle est seulement utile pour les joueurs disposant d’un écran avec cette définition. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand le mode nuit et l’interface en 4K seront déployés pour tous les joueurs. Microsoft n’a pas de donné de date précise. Néanmoins, ces nouveautés devraient probablement arriver d’ici quelques semaines. Si vous avez réussi à mettre la main sur une Xbox Series X en dépit de la pénurie, n’hésitez pas à consulter notre guide pour bien configurer votre console next-gen.

Source : CNET