Xbox Series X réfrigérateur : Microsoft fait gagner l’unique exemplaire

Lors de la révélation du design de la Xbox Series X, de nombreux memes avaient fleuri sur le net. Avec son design sobre et anguleux, la console a été comparée à un réfrigérateur. Microsoft, toujours plein d’autodérision, a décidé d’aller au bout de la blague et de créer un vrai réfrigérateur à l’image de la Xbox Series X. La firme américaine a maintenant décidé de faire gagner ce réfrigérateur à un internaute.

Le réfrigérateur Xbox Series X. Crédits : Microsoft

Sur la photo, le réfrigérateur semble énorme. A taille réelle, on se rend compte que le design de la console colle tout à fait à ce produit, et le résultat est en réalité plutôt sympathique. Le réfrigérateur ressemble à un gros double porte américain, mais sans la séparation au milieu. On gardera des réserves sur l’aspect pratique de l’appareil, dont la porte doit peser très lourd une fois chargée, vu sa largeur. Précisions que le réfrigérateur est entièrement fonctionnel, et pourra rafraichir les boissons avant de les consommer devant la vraie console.

Pour gagner, il suffit de suivre le compte Twitter d’Xbox et de retweeter

Le réfrigérateur sera mis en jeu dans un concours qui s’achèvera le 4 novembre 2020. Le réfrigérateur a une valeur estimée de… 500$. Le même prix que la Xbox Series X. Le concours a lieu sur Twitter, et a pour seule condition d’entrée d’avoir plus de 18 ans. Précisons que le concours est ouvert au monde entier, sauf quelques exceptions. Il suffit de suivre le compte Twitter officiel @xbox, et de retweeter le tweet ci-dessous avec le hashtag #XSXFridgeSweeps.

The one.



The only.



Xbox Series X Fridge giveaway.



Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.



Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4 — Xbox (@Xbox) October 28, 2020

Après avoir offert un réfrigérateur Xbox Series X à Snoop Dogg plus tôt cette semaine, c’est donc un internaute aléatoire qui pourra profiter de ce seul exemplaire destiné au public. A l’approche de la sortie officielle des consoles next-gen, Microsoft propose là un geste sympathique envers ses fans. Pour rappel, les unboxings de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 sont déjà disponibles, la presse ayant déjà reçu des exemplaires. Pour les fans de Microsoft, il ne reste plus qu’à attendre le 10 novembre, date de sortie officielle, pour pouvoir enfin mettre la main sur la nouvelle Xbox.

Source : CNET