Xbox Series X/S : Dolby Vision est disponible pour une meilleure qualité d’image en jeu

Les Xbox Series X et S sont les premières consoles à être compatibles avec Dolby Vision et Dolby Atmos. Après plusieurs mois de test, Dolby Vision est enfin disponible sur les Xbox Series X et S. Les joueurs vont donc pouvoir afficher leurs jeux au format Dolby Vision pour profiter d’une meilleure qualité d’image.

Dolby Vision est disponible sur Xbox Series X/S – Crédit : Microsoft

Plus de 100 jeux en HDR sont déjà ou seront bientôt disponibles en Dolby Vision. L’un des premiers jeux à tirer parti de cette technologie sera Halo Infinite qui sortira le 8 décembre 2021. D’ailleurs, une Xbox Series X et une manette Elite Series 2 en édition limitée seront lancées le 15 novembre prochain.

Des milliers de jeux Xbox en HDR auront une meilleure qualité d’image grâce à Dolby Vision

Microsoft a également annoncé que des milliers de jeux en HDR ou compatibles Auto HDR bénéficieront des améliorations de Dolby Vision pour proposer une meilleure qualité d’image. « Grâce à Dolby Vision, les mondes fantastiques comme les forêts denses ou les villes futuristes baignant dans la lumière des néons se retrouvent sublimés avec des couleurs intenses. L’immersion s’en retrouve améliorée en vous permettant de voir un ennemi caché dans l’ombre ou de découvrir des indices dissimulés », a déclaré Microsoft.

Concrètement, Dolby Vision utilise des métadonnées dynamiques pour améliorer la qualité de l’image. Ce format offre un contraste plus élevé, des couleurs plus profondes, une meilleure clarté, etc. De plus, Dolby Vision est compatible avec les fonctionnalités existantes des Xbox Series X/S. Cela concerne notamment le DirectX Raytracing (DXR), l’affichage à 120 images par seconde, le mode de latence faible automatique et la fréquence d’actualisation variable.

Bien entendu, vous devez avoir un téléviseur compatible avec Dolby Vision pour profiter de cette amélioration visuelle. Selon Microsoft, « la plupart des écrans de 2020 et 2021, ainsi que d’autres modèles plus anciens compatibles Dolby Vision, possèdent des fonctionnalités dédiées au jeu de nouvelle génération et exploitées par Dolby Vision ». En plus d’avoir un écran compatible, il faut s’assurer que les paramètres soient correctement ajustés. Si votre écran est compatible, mais pas encore optimisé, il vaut mieux désactiver Dolby Vision. Microsoft recommande dans ce cas d’attendre une mise à jour du constructeur.

Pour vérifier que votre téléviseur soit compatible avec Dolby Vision, vous devez vous rendre dans les paramètres Xbox, puis « Général », « Options d’affichage et TV » et « À propos de votre écran 4K ». S’il est bel et bien compatible, vous pouvez activer le Dolby Vision sur votre console en sélectionnant « Dolby Vision pour le jeu » dans les « Options d’affichage et TV ».

Source : ComicBook