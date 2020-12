Xbox Series X / S : la mise à jour apporte plein de nouveautés, dont un badge pour les jeux optimisés

Microsoft a déployé la mise à jour du mois de novembre sur les Xbox Series X et S. Elle apporte son lot de nouveautés, dont un badge pour les jeux optimisés et la possibilité de préinstaller les prochains jeux du Xbox Game Pass.

Les joueurs de la Xbox Series X et S vont pouvoir profiter des nouveautés apportées par la mise à jour du mois de novembre que Microsoft vient de déployer. Ces nouveautés améliorent directement l’expérience de l’utilisateur sur la console. Dorénavant, le badge « Optimisé Xbox Series X|S » est affiché sur les jeux qui sont effectivement optimisés pour exploiter les performances de la console next-gen de Microsoft. La Xbox Series X / S bénéficie pour le moment de 30 jeux optimisés pour le système, y compris Assassin’s Creed Valhalla qui s’est doté d’un mode Performance et Yakuza : Like a Dragon.

Les jeux optimisés pour la Xbox Series X / S ont un nouveau badge – Crédit : Microsoft

D’ailleurs, selon des tests réalisés par Digital Foundry, la Xbox Series X n’a pas toujours l’avantage sur la PS5, malgré sa puissance brute supérieure. Microsoft a reconnu que certains jeux rencontrent des soucis de performances et il a assuré qu’il va résoudre ces problèmes au plus vite.

Un badge pour les jeux optimisés, une icône HDR Auto, un onglet Activité de Jeu, etc.

En plus du nouveau badge pour les jeux optimisés, une nouvelle fonctionnalité a fait son arrivée sur les Xbox Series X et S. Désormais, les joueurs peuvent préinstaller les futurs jeux qui seront disponibles sur le Xbox Game Pass. Microsoft aurait d’ailleurs prévu de proposer le Xbox Game Pass sur iOS en contournant les règles de l’App Store. Pour voir les jeux disponibles que vous pouvez préinstaller, il vous suffit de consulter l’onglet « Bientôt disponible » dans le Xbox Game Pass.

Le système indiquera aussi quels sont les jeux qui utilisent le HDR automatique. Quand il est activé, ce mode permet d’améliorer la qualité visuelle des jeux. Vous voulez vérifier si le jeu auquel vous jouez bénéficie du HDR ? Appuyez sur le bouton Home de votre manette pendant que vous jouez afin de voir si l’icône HDR Auto est affichée.

Enfin, d’autres nouveautés sont également au rendez-vous dans cette mise à jour pour les Xbox Series X et S. Vous avez maintenant accès à de nouveaux fonds d’écran dynamiques pour personnaliser la page d’accueil de la console. Un nouvel onglet « Activité de Jeu » affiche des informations sur le jeu auquel vous jouez, les évènements en cours, les succès et les amis que vous pouvez inviter.

Source : Digital Trends