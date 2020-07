Xbox Series X : un débit de 4.8Go/s annoncé pour le SSD

Dans un nouvel article sur Xbox Wire, rédigé par Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes chez Xbox, la société a expliqué un peu plus en détail sa solution pour répondre au besoin croissant d’optimiser la diffusion et l’accès aux ressources dans les jeux. Elle a appelé cette solution Xbox Velocity Architecture.

Crédit : Microsoft

L’architecture Xbox Velocity Architecture (XVA) est en fait un terme générique, et se compose de quatre éléments : le SSD NVMe personnalisé, la décompression accélérée au niveau matériel, l’API DirectStorage, présente dans DirectX 12 Ultimate, et enfin, le Sampler Feedback Streaming ou SFS.

Xbox Series S : plus puissante que la Xbox One X ?

Pour le SSD NVMe de 1 To, Microsoft affirme que ce composant particulier offre « 40x le débit de la Xbox One » avec son débit brut d’E/S de 2,4 Go/s. Ce qu’on ne savait pas, c’est que le SSD est conçu, comme le CPU et le GPU, pour des « performances constantes et soutenues« .

Concernant la décompression accélérée par le matériel, la console prend en charge le décompresseur général LZ standard, ainsi que la solution BCPack de Microsoft. C’est une technologie propriétaire et optimisée pour les données de texture. Celle-ci peut être utilisée en parallèle et réduire ainsi la taille globale du jeu.

Xbox Series X : les exclusivités de la console seraient présentées le 23 juillet

En supposant un taux de compression de 2:1, la Xbox Series X offre une performance d’entrée/sortie effective de 4,8 Go/s pour le titre, soit environ 100 fois la performance d’entrée/sortie des consoles de la génération actuelle. Jason Ronald / Microsoft

Un SSD très rapide avec une latence réduite

En ce qui concerne l’API DirectStorage, celle-ci a été ajoutée à DirectX pour permettre aux développeurs d’établir des files d’attente d’E/S multiples. Cela réduit ainsi la latence et « élimine virtuellement les temps de chargement ou les systèmes à déplacement rapide ».

Xbox Series X : la console est plus optimisée pour les développeurs que la PS5, selon Microsoft

Enfin, concernant le Sampler Feedback Streaming, il permet aux développeurs de mieux contrôler les mipmaps. Ce sont l’ensemble des textures de jeu disponibles pour les différents niveaux de détail (par exemple un objet, suivant la distance où il se trouve).

Selon Ronald, l’architecture de vitesse de la Xbox lui permet d’offrir des performances qui dépassent largement les spécifications matérielles indiquées.

Source : xbox