Xbox Series X : une vidéo unboxing a fuité

Après la fuite complète de la Xbox Series S, c’est cette fois ci le packaging complet de la console qui a fuité ce lundi sur Youtube. A moins d’un mois de la sortie mondiale, le 10 novembre 2020, de plus en plus d’indiscrétions dévoilent des détails avant l’heure sur la nouvelle Xbox. La vidéo montre tout le contenu du pack de lancement de la console, y compris la manette et la documentation.

La Xbox Series X avec ses exclusivités majeures. Crédits : Xbox/Microsoft

La qualité de la vidéo n’est, certes, pas idéale, mais les images permettent de savoir avec précision ce que contiendra le pack de lancement. Le youtubeur commence la vidéo en remerciant Microsoft de lui avoir envoyé un exemplaire, avant d’entreprendre le déballage du pack, non sans maladresse. Un unboxing qui pourra révolter les afficionados de ce genre de vidéos, mais qui a le mérite de dévoiler l’aspect et le contenu exact du pack de lancement de la Xbox Series X.

Xbox Series X : Un packaging plutôt classieux, mais un contenu sans surprise

Après avoir retiré le ruban adhésif et cherché le mode d’ouverture, sans réelle délicatesse, le youtubeur ouvre le carton et tombe directement sur l’inscription « power your dreams » accompagnée du logo Xbox. Cette inscription se situe en fait sur un bandeau qui entoure la console, disposée horizontalement dans son écrin. Il se saisit ensuite de la Xbox, finement emballée dans du papier, et la retire du carton. En dessous se trouve une petite notice cartonnée qui semble expliquer le fonctionnement de la manette.

Au-dessus de l’emplacement de la console se trouve un petit compartiment. La partie de gauche est consacrée aux câbles. On retrouve sans grande surprise un câble d’alimentation, et un câble HDMI qui semble plutôt long. Sur la partie droite du compartiment, on retrouve la manette, enveloppée dans du papier protecteur. L’auteur de la vidéo, non sans avoir maladroitement échappé la manette sur le carton, retire ensuite le cache et insère les piles de la manette. Il se désintéresse ensuite de celle-ci pour reporter son attention sur la console et enfin, la déballer et la présenter à la caméra.

On a donc affaire à un packaging au contenu sans surprise, mais qui a son charme. En effet, le visuel d’ouverture est plutôt engageant, malgré le contenu très basique du pack. A un mois de la sortie officielle, cette vidéo a le mérite de titiller notre impatience. L’attente ne sera désormais plus très longue.

