Xbox : xCloud pourrait arriver sur nos TVs dès 2021

C’était la promesse initiale du projet xCloud. « Remplacer » les consoles de salon et ne passer que par le cloud pour proposer une expérience libérée de console physique. En réalité, remplacer n’est pas le mot, le projet xCloud de Xbox vise à proposer une expérience différente, pour les joueurs qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas investir dans une console. Pour les autres, c’est un moyen d’accéder à leur ludothèque n’importe où, n’importe quand, à partir d’un ordinateur, d’un smartphone… Et bientôt, d’une télévision, via une application smart TV. Cela s’inscrit dans la stratégie de Microsoft qui ne s’appuie plus uniquement sur un parc de consoles. Phil Spencer l’a bien précisé, la stratégie de Xbox n’est pas liée de façon directe aux ventes de consoles, mais aux ventes de leur Game Pass. Et justement, celui-ci est accessible via xCloud.

Crédits : YT/Xbox

C’est en effet le but initial du projet xCloud, se désolidariser complètement du hardware, afin de permettre aux joueurs d’accéder aux services Xbox sans posséder de console. Et cela sera donc bientôt possible même sur une TV. Comprenons-nous bien, xCloud n’a pas pour ambition de remplacer les consoles de salon. En tout cas, pas dans l’immédiat. Phil Spencer a d’ailleurs déjà déclaré que Xbox travaillait déjà sur la prochaine génération de consoles.

xCloud : une arrivée sur TV d’ici fin 2021

Le service, d’après Phil Spencer, devrait arriver sur TV d’ici fin 2021, étant en avance sur son planning initial. Lancé en bêta en Novembre 2019, xCloud est désormais très utilisé, principalement par les utilisateurs d’Xbox. Ces derniers se servent du service pour accéder à leurs jeux issus du Game Pass Ultimate, n’importe où et n’importe quand. Pourquoi s’en priveraient-ils, l’abonnement à xCloud étant inclus dans le Game Pass Ultimate. Il fait d’ailleurs figure de leader sur le marché du cloud gaming, profitant d’un écosystème unique et d’une concurrence jusqu’ici assez timide.

Pourquoi lancer le service sur TV dans ce cas, puisque les joueurs peuvent accéder à leurs jeux sur leur Xbox via le Game Pass Ultimate ? Probablement pour viser les joueurs ne possédant pas de Xbox, et n’ayant pas pour intention d’en acheter une. Ainsi, xCloud permettra aux joueurs de faire l’expérience totale du Game Pass Ultimate sans posséder de console. En tout cas, ceux qui possèdent une connexion internet suffisamment solide. Ils pourront jouer sur leur TV, leur smartphone, leur PC, sans dépendance à aucun appareil physique. Xbox pourra ainsi élargir sa clientèle et donner une nouvelle dimension à son écosystème.

Source : Screen Rant