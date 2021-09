Xiaomi 11T et 11T Pro : trois mises à jour Android majeures et quatre ans de correctifs de sécurité

Pour l’instant, Xiaomi propose deux ans de mises à jour Android majeures et trois ans de correctifs de sécurité sur ses smartphones haut de gamme comme les récents Mi 11, mais le fabricant devrait proposer une année supplémentaire à partir des Xiaomi 11T.

Xiaomi rejoindrait donc ses concurrents comme Samsung et OnePlus, qui proposeront également 3 ans de mises à jour Android majeures et quatre ans de correctifs de sécurité. Voir Xiaomi se mettre au niveau de ses concurrents est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui pourront désormais garder leurs smartphones encore un peu plus longtemps avant qu’ils ne deviennent obsolètes.

Google prend également en charge ses smartphones Pixel pendant la même période, mais cela devrait changer avec les prochains Pixel 6, qui viennent d’apparaître en vidéo. En effet, Google souhaiterait offrir 5 ans de mises à jour Android grâce à l’adoption de la nouvelle puce maison Tensor, ce qui rapprocherait les smartphones Android du suivi exceptionnel d’Apple, qui propose près de 7 ans de mises à jour.

Qu’en est-il des autres smartphones de Xiaomi ?

Maintenant que l’on sait que les 11T et 11T Pro bénéficieront de trois ans de mises à jour Android, on espère que d’autres modèles comme les Mi 11 et 11 Ultra seront également concernés. On sait que Google et Qualcomm ont promis 4 ans de mises à jour de sécurité avec le Snapdragon 888, donc c’est désormais au tour de Xiaomi de prendre en charge ses smartphones pendant une année supplémentaire. Quoi qu’il en soit, Xiaomi devrait donner plus d’information à ce sujet lors de sa conférence prévue le 15 septembre prochain.

Pour rappel, un vendeur de coques a récemment confirmé le design des nouveaux smartphones de Xiaomi, et nous savons déjà officiellement que le modèle Pro sera compatible avec la recharge filaire ultra rapide 120 W, qui permettra à la batterie de 5000 mAh du smartphone de se recharger en environ 20 minutes. Ce n’est pas la première fois que Xiaomi utilise cette technologie, mais le fabricant l’utilisait jusqu’à présent uniquement sur des modèles vendus en Chine.

