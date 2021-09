Xiaomi 11T : le design du smartphone confirmé par un vendeur de coques !

Le leaker @_snoopytech_ a dévoilé sur son compte Twitter de nouvelles images officielles du Xiaomi 11T, qui confirment le design du smartphone qui succèdera directement au Mi 10T de l’année dernière.

Xiaomi 11T – Crédit : @_snoopytech_ / Twitter

Ce n’est pas la première fois que nous avons l’occasion de voir le design du smartphone, puisque le leaker Ishan Agarwal avait également partagé les premiers rendus du Xiaomi 11T il y a seulement quelques jours. Cependant, nous sommes désormais sûrs qu’il s’agit bien du nouveau smartphone de Xiaomi, et celui-ci va arriver avec un design légèrement modifié.

Contrairement aux Xiaomi Mi 10T de l’année dernière, le nouveau Xiaomi 11T va bénéficier d’un nouveau module photo à l’arrière, et celui-ci sera toujours équipé de trois capteurs différents. On remarque sur l’image un capteur principal de 108 MP, qui sera probablement réservé au modèle Pro de la série. On retrouve aussi un autre gros capteur, probablement un ultra grand-angle, ainsi qu’un plus petit capteur qui pourrait être un objectif macro.

Le Xiaomi 11T va corriger le plus gros défaut du Xiaomi Mi 10T

Avec cette nouvelle génération, Xiaomi va enfin utiliser un écran OLED 120 Hz sur ses smartphones, alors qu’il utilisait un écran IPS 120 Hz sur les Mi 10T. Cependant, le fabricant chinois aurait décidé de conserver le capteur d’empreintes digitales sur la tranche plutôt que de le placer sous l’écran.

On sait également que le Xiaomi 11T sera propulsé par une puce MediaTek Dimensity 1200, tandis que la version Pro aura droit à un Snapdragon 888 haut de gamme de Qualcomm. Tous deux seront alimentés par une batterie de 5000 mAh, et Xiaomi a confirmé que le 11T Pro sera compatible avec la recharge filaire 120 W. Il s’agirait donc d’une première pour Xiaomi en France. Cette technologie HyperCharge permettrait de recharger le smartphone en environ 20 minutes, tout en s’assurant que la batterie conserve une excellente longévité.

Pour rappel, les deux smartphones seront présentés le 15 septembre prochain, aux côtés de la nouvelle tablette Xiaomi Pad 5. Ils seront proposés en trois coloris différents : Celestial Blue, Moonlight White et Meteorite Grey. On retrouvera aussi deux configurations, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Source : @_snoopytech_