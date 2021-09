Xiaomi 11T Pro : il utilise la recharge filaire 120W ultra rapide, c’est confirmé

Xiaomi dévoilera officiellement le 15 septembre prochain sa nouvelle série 11T, qui sera composée de deux smartphones, le Xiaomi 11T et le 11T Pro. Ce dernier devrait proposer une fonctionnalité encore jamais vue en France, la recharge filaire 120 W.

Xiaomi 11T – Crédit : 91mobiles

Alors que nous connaissons déjà le design et la plupart des caractéristiques techniques des prochains 11T et 11T Pro, Xiaomi a officiellement confirmé sur les réseaux sociaux que son 11T Pro utilisera la recharge filaire 120 W, qui devrait permettre au smartphone de retrouver toute son autonomie en seulement une vingtaine de minutes.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi utilise la recharge filaire 120 W, puisqu’il avait introduit cette technologie sur le Mi 10 Ultra l’année dernière puis sur le Black Shark 4 en début d’année, avant de l’équiper sur son nouveau Xiaomi MIX 4 il y a quelques semaines. Cependant, c’est bien la première fois qu’un smartphone de la marque l’utilisera en France.

Que sait-on des Xiaomi 11T et 11T Pro ?

Cette année, les Xiaomi 11T et 11T Pro corrigeront le plus gros défaut des 10T et 10T Pro de 2020 en utilisant un écran haut de gamme AMOLED 120 Hz, alors que la génération précédente utilisait un écran LCD. Les deux smartphones devraient être alimentés par des batteries de 5000 mAh, et seul le Xiaomi 11T Pro aurait droit à la recharge rapide 120 W.

Contrairement à l’année dernière, seul le Xiaomi 11T Pro utilisera une puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. En effet, le Xiaomi 11T classique utilisera lui un processeur signé MediaTek, probablement un Dimensity 1200. Côté photo, on s’attend à une configuration à 3 caméras sur les deux smartphones, avec un capteur principal de 108 MP pour la version Pro et un capteur de 64 MP pour la version classique.

Enfin, on sait que les deux modèles seront proposés en trois coloris : Celestial Blue, Moonlight White et Meteorite Grey. On retrouvera deux configurations différentes, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Grâce au processeur MediaTek, on s’attend à ce que Xiaomi baisse le prix du 11T par rapport au 10T de l’année dernière, qui était proposé à 499 euros. Quoi qu’il arrive, nous en saurons davantage d’ici quelques jours lors de leur présentation officielle le 15 septembre prochain. Ils seront accompagnés par la tablette Xiaomi Pad 5, dont on connait le prix et qui a déjà été déballée avant l’annonce.

[#XiaomiHyperNews Today⚡️]



Hit the #XiaomiHyperNews button and retweet to unveil TOP SECRET info about the #XiaomiProductLaunch on September 15th. — Xiaomi (@Xiaomi) September 5, 2021

Source : Xiaomi