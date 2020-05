Xiaomi Day à la Fnac : le Redmi Note 8 Pro passe à 219

Parmi tous les produits Xiaomi proposés en vente flash de la Fnac, le Redmi Note 8 Pro est un smartphone des plus convaincants, compte tenu de son prix.

Le smartphone fonctionne sous Android 9 et exploite un écran LCD de 6,53 pouces, qui supporte une définition de 2 340 x 1 080 pixels. Son processeur est performant puisqu’il s’agit de l’Helio G90T. Il permet d’utiliser la plupart des jeux dans d’excellentes conditions, avec des animations fluides. Il est associé à 6 Go de mémoire et à 64 Go d’espace de stockage.

Pour les photos, le Redmi Note 8 Pro est équipé de quatre capteurs : le principal de 64 mégapixels (qui réalise des clichés en 16 ou 64 mégapixels), un grand angle de 8 mégapixels, et deux capteurs de 2 mégapixels pour le mode macro et les effets de profondeur. Les photos générées s’avèrent de bonne qualité en plein jour.

La batterie de 4 500 mAh assure une bonne autonomie, comprise entre une et deux journée, en fonction de l’intensité de l’utilisation. Et son chargeur de 18 W autorise une recharge assez rapide. Pour le reste, le capteur d’empreintes digitales du Redmi Note 8 Pro est intégré au bloc optique arrière. Un port USB de type C et une prise casque complètent le tout.

Cet article est une publication sponsorisée par la fnac