Xiaomi dépasse Apple sur les ventes de smartwatches avant la sortie de l’Apple Watch Series 7

Le marché des smartwatches dans son ensemble a progressé de 5,6 % au dernier trimestre, en grande partie grâce aux ventes de montres connectées au détriment des bracelets de base comme le Mi Band 6 de Xiaomi, selon le cabinet d’études Canalys. Au total, les ventes ont atteint un total de 40,9 millions d’unités.

Xiaomi Mi Band 6 – Crédit : Xiaomi

Cependant, cela n’a pas empêché le fabricant chinois d’occuper la première place des ventes totales de smartwatches au deuxième trimestre de 2021. Le rapport montre que Xiaomi a expédié 8 millions de smartwatches au cours du deuxième trimestre, contre 7,9 millions de montres Apple, soit des parts de marché respectives de 19,6 % et 19,3 %.

Canalys smartwatches Q2 2021 – Crédit : Canalys

Cependant, Apple semble toujours progresser plus rapidement que son concurrent chinois Xiaomi, avec une croissance de 29,4 % d’une année sur l’autre, contre seulement 2,6 % pour la société chinoise. Xiaomi ne connait donc pas la même croissance à deux chiffres que sur le marché des smartphones, qui lui a permis d’arriver à la première place en Europe au deuxième trimestre.

Apple reste premier des montres connectées, avant l’arrivée de l’Apple Watch Series 7

Apple est tout de même parvenu à conserver la première place des ventes de montres connectées dans le monde, en excluant donc les bracelets intelligents. Le fabricant américain détenait 31,1 % du marché au deuxième trimestre de l’année, soit une croissance de 29,4 % par rapport à l’année dernière. En deuxième position, nous retrouvons Huawei, qui a lui bien chuté.

Canalys montres connectées Q2 2021 – Crédit : Canalys

En effet, le fabricant chinois détenait 18,9 % de parts de marché au même trimestre l’année dernière, contre seulement 9,0 % au deuxième trimestre 2021, soit une baisse de -33,9 % en un an. Xiaomi est lui à la cinquième place, mais enregistre tout de même une croissance impressionnante de 272,6 %. Ce succès pourrait être expliqué par le succès de certaines de ces montres connectées, comme la Mi Watch de l’année dernière.

Apple devrait bientôt connaitre une croissance encore plus rapide grâce à la nouvelle génération de montres intelligentes, l’Apple Watch Series 7. Celle-ci est très attendue par les consommateurs, qui hésitent de plus en plus à acheter les modèles précédents à l’approche du lancement. Dès lors, l’Apple Watch Series 7 pourrait donner un solide coup de pouce au nombre de ventes du fabricant américain lorsqu’elle sera là plus tard ce mois-ci. Cependant, on sait qu’Apple a momentanément suspendu la production de ses nouvelles montres, il se pourrait donc que celles-ci prennent un léger retard.

Source : Canalys