Xiaomi développe une souris qui répond aux commandes vocales, la Mi Smart Mouse

L’industriel chinois Xiaomi serait sur le point de finaliser la conception de sa nouvelle souris intelligente qui serait capable de répondre à des commandes vocales avec en plus une vitesse de 4000 DPI.

Xiaomi est à l’origine plus connu dans la catégorie des fabricants de smartphones, comme son dernier modèle le Mi 10. Toutefois, la marque est aussi engagée dans la construction et la distribution d’objets connectés et notamment les souris dites « intelligentes ».

Crédit : Xiaomi

Xiami serait en effet prêt à sortir une nouvelle souris connectée, une « Mi Smart Mouse » qui aurait la particularité de pouvoir exécuter des commandes vocales.

Xiaomi place la caméra selfie sous l’écran dans son prochain smartphone.

Une certification Bluetooth SIG validée pour sa commercialisation

Cette souris intelligente vient de recevoir la certification Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group). Cela lui assure une certaine légitimité et un gage de qualité en ayant respecté le cahier des charges imposé pour l’obtention de ce certificat.

La Mi Smart Mouse devrait également proposer une fonction de traduction. C’est-à-dire qu’elle devrait pouvoir comprendre et exécuter les commandes sous plusieurs langues mais il faudra attendre la liste de compatibilité linguistique. Cette fonction n’est certainement pas la principale caractéristique de cette souris mais c’est toujours un plus pour se distinguer de la concurrence.

Une souris Bluetooth 5.0 à 4000 DPI

Ce qu’il faut vraiment retenir et qui fait de cette souris intelligente un périphérique intéressant se trouve au niveau technique. En effet, elle sera fabriquée sous la norme Bluetooth 5.0 mais aura aussi une vitesse de 4000 DPI. Elle pourrait aussi être commercialisée sous le nom de XASB01ME.

Enfin, cette Smart Mouse Xiaomi sera dotée d’une molette supérieure unidirectionnelle. Son prix quant à lui n’a pas encore été révélé mais il est possible d’en donner une estimation. Si on la compare à d’autres souris ayant pratiquement des spécifications équivalentes, il serait possible que ce périphérique soit commercialisé aux alentours de 59 euros.

Les très endurant smartphone Xiaomi Mi A3, avec écran OLED, est proposé à seulement 209 euros.

Source : NoteBookCheck