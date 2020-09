Redmi et Realme évoquent déjà le Snadragon 875, le concurrent de l’Apple A14 Bionic

Le Snapdragon 875 devrait être dévoilé en décembre lors du Snapdragon Summit de Qualcomm. Il équipera les téléphones les plus haut de gamme de l’année prochaine.

La journée d’hier a été passionnante grâce à la Keynote d’Apple. Le géant californien a présenté sa nouvelle Apple Watch Series 6 et les nouveaux iPads. Cependant, lors de l’événement, ils ont également présenté leur tout nouveau processeur surpuissant : A14 Bionic.

Celui-ci est le premier processeur gravé en 5 nm. Comparé à l’A13 Bionic qui équipe les iPhone 11, il est 40% plus performant et 30% plus puissant sur la partie graphique. Cependant, il devrait bientôt rentrer en concurrence avec le futur Snapdragon 875, qui promet d’être une révolution au niveau des performances.

Récemment, on apprenait que c’est Samsung qui allait fabriquer l’intégralité des Snapdragon 875 de Qualcomm. Ceux-ci équiperont les téléphones les plus haut de gamme de 2021, et ce que l’on sait, c’est qu’ils ne seront pas abordables. En effet, le Snapdragon 875 coûterait 100 dollars de plus que le Snapdragon 865, qui avait déjà fait s’envoler les prix des smartphones Android en 2020.

Redmi et Realme annoncent qu’au moins un de leurs smartphones en sera équipé

Peu après la Keynote, Lu Weibing, directeur général de Redmi, n’a pas tardé à réagir. En demandant à ses followers s’ils attendaient un nouveau processeur gravé en 5nm, celui-ci fait bien sûr référence au Snapdragon 875 de Qualcomm. Il devrait équiper le Redmi K40 Pro en début d’année 2021, qui devrait être commercialisé en France en tant que successeur du Poco F2 Pro, équipé du Snapdragon 865.

Le chef du marketing de Realme, Xu Qi Chase, a également annoncé qu’une des gammes de Realme serait équipée avec ce nouveau processeur. D’après l’image que celui-ci a publié sur son compte, une nouvelle gamme pourrait même voir le jour spécialement pour l’occasion.

