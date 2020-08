Xiaomi fait breveter un smartphone avec des capteurs inclinables

En octobre 2019, Beijing Xiaomi Mobile Software a déposé un brevet auprès de l’USPTO (Office américain des brevets et des marques) pour un smartphone avec cet appareil photo inhabituel.

Fin juillet, le brevet a été approuvé et publié dans la base de données de l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle). LetsGoDigital en a profité pour nous montrer à quoi le smartphone pourrait ressembler en se basant sur la documentation disponible.

LetsGoDigital avait déjà partagé d’autres brevets de Xiaomi. La marque chinoise avait déjà fait breveter un smartphone avec des écouteurs sans fil intégrés, ainsi qu’un smartphone avec un écran amovible. Xiaomi avait aussi développé un smartphone avec une caméra selfie cachée sous l’écran.

Cette fois, il s’agit d’une caméra mobile qui permet d’obtenir une image avec un grand angle de vision grâce à un système composé de deux capteurs. Ce système permettrait à ce dispositif breveté de prendre des images grand-angles sans distorsion.

Comment ça marche ?

Ce brevet nécessite deux capteurs avec un petit angle de vision. Les deux capteurs peuvent être placés horizontalement ou verticalement et peuvent s’incliner afin d’étendre l’angle de vision.

Contrairement aux smartphones d’aujourd’hui qui utilisent un capteur ultra grand-angle et qui produisent des photos qui ne correspondent pas à la réalité. En outre, les photos de ce smartphone devraient être de meilleure qualité, mais surtout prises sans distorsion.

Ce système permettrait alors de se passer de caméra ultra grand-angle dans les futurs smartphones de la marque. Nous ne savons pas si ce brevet va se concrétiser et si Xiaomi compte commercialiser une telle technologie. Néanmoins, il a le mérite d’exister. On espère que ce brevet permettra à nos futurs smartphones d’être plus polyvalents sans avoir à recourir à beaucoup de capteurs différents.

