Xiaomi fait breveter un smartphone avec un écran amovible

Le brevet a été déposé aujourd’hui auprès de la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) sous le titre de « téléphone à deux composants«

Crédit : LetsGoDigital

LetsGoDigital avait déjà découvert le mois dernier le brevet d’un smartphone avec des écouteurs sans fil intégrés. Dans ce nouveau brevet, on découvre un écran qui peut être connecté et déconnecté à volonté du corps du smartphone à l’aide de broches.

En haut, il semble y avoir une encoche qui permettrait de déconnecter la partie écran du boîtier. De cette façon, vous n’auriez que l’écran tactile dans vos mains et celui-ci pourrait être utilisé indépendamment du boîtier.

Selon LetsGoDigital, grâce à ces deux connecteurs, l’écran est alimenté lorsqu’il est fixé au boîtier. Si les deux parties sont utilisées séparément l’une de l’autre, la partie écran pourrait également être rechargée via une connexion sans fil.

Lorsque l’écran n’est pas connecté au smartphone, un système de double caméra peut être vu à l’avant avec un flash LED, ce qui signifie qu’il s’agit de caméras sous l’écran. Cette technologie devrait être introduite sur le marché avec le Mi MIX 4 à la fin de l’année.

Bien que le fait d’avoir un écran amovible et fonctionnel puisse avoir quelques avantages, on peut quand même soulever quelques inconvénients. Même si le remplacement de l’écran pourrait devenir banal et rapide, celui-ci ne serait très certainement pas résistant à l’eau et à la poussière.

Ce brevet pourrait ne jamais voir le jour

Comme avec chaque brevet, il est important de noter qu’il est possible que ce prototype ne soit jamais commercialisé. De plus, grâce au Gorilla Glass Victus, les écrans des smartphones devraient être beaucoup plus résistants que ce que nous connaissons actuellement avec le Gorilla Glass 6. En outre, si votre smartphone devenait très résistant, les changements d’écrans deviendraient plus rares.

Source : LetsGoDigital