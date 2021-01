Xiaomi lancerait un nouveau Mi 10 plus puissant avec un Snapdragon 870

Jusqu’à présent, la série Mi 10 comptait 6 membres en France : le Mi 10, le Mi 10 Pro, le Mi 10 Lite, le Mi 10T Lite, le Mi 10T et le Mi 10T Pro, et encore davantage à travers le monde comme le Mi 10i.

Mi 10 – Crédit : Xiaomi

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, Xiaomi profiterait du succès de sa série Mi 10 et du nouveau Snapdragon 870 de Qualcomm pour lancer un nouveau modèle, dont le nom est encore inconnu. Lors de notre test du Xiaomi Mi 10, nous avions noté qu’il s’agissait d’un smartphone haut de gamme avec de grosses lacunes, et le nouveau modèle en 2021 pourrait les conserver.

En effet, le Mi 10 2021 serait identique au modèle de l’année dernière, seul le processeur serait différent. Le Snapdragon serait une version overclockée du Snapdragon 865 comme l’était le Snapdragon 865+. La différence principale se situe au niveau du cœur principal, à 3,2 GHz sur le Snapdragon 870, contre seulement 2,84 GHz sur le Snapdragon 865.

Le premier smartphone à être équipé de cette puce est le Motorola Edge S, qui sera présenté aujourd’hui en Chine. Cependant, d’autres fabricants tels que OPPO, Vivo ou encore OnePlus prépareraient également des smartphones avec le Snapdragon 870.

Le Xiaomi Mi 10 2021 pourrait-il sortir en France ?

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand ce nouveau smartphone pourrait être dévoilé, mais sa présentation pourrait avoir lieu après le Nouvel An chinois. Selon Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 10 2021 serait vendu en Chine à environ 3500 yuans (445 euros), contre 3999 yuans (509 euros) pour le Mi 10 à sa sortie. Si celui-ci sortait en France, on pourrait alors s’attendre à un prix d’environ 699 euros. Néanmoins, on sait que Xiaomi n’a pas pour habitude de commercialiser en France tous les smartphones disponibles en Chine. En 2020, le marché international avait dû se passer du Xiaomi Mi 10 Ultra.

Les fans du fabricant chinois attendent toujours impatiemment la sortie du Xiaomi Mi 11 dans l’hexagone. Celui-ci devrait rapidement être rejoint par le Xiaomi Mi 11 Pro, qui disposera d’un impressionnant zoom 120X. De plus, nous attendons aussi un Xiaomi Mi 11 Lite plus abordable, dont la fiche technique a été dévoilée.

Source : Digital Chat Station