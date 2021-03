Xiaomi : les prix de ses smartphones vont bientôt augmenter à cause de la pénurie de puces

La pénurie de composants serait en train de réduire significativement les bénéfices du fabricant chinois, qui n’aura bientôt d’autres choix que d’augmenter les prix de ses smartphones.

Xiaomi Mi 11 – Crédit : Xiaomi

Le dirigeant a déclaré que la société « continuerait à optimiser les coûts de nos dispositifs matériels. » et ferait « de son mieux pour offrir le meilleur prix possible aux consommateurs. ». Cependant, comme toute entreprise, Xiaomi doit également penser à ses propres bénéfices.

Xiaomi est actuellement un des fabricants qui fait le moins de marges sur la vente de ses produits, ce qui ne lui permet pas d’absorber la hausse des tarifs chez ses fournisseurs aussi facilement que pourraient le faire ses concurrents. Il semble que toute l’industrie soit touchée, puisque même Apple serait confronté à une pénurie de puces pour ses nouveaux iPhone.

Les prix des smartphones vont bientôt augmenter

Selon Wang Xiang, « parfois, nous devrons peut-être répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur le consommateur dans différents cas. ». Il y a des limites évidentes à ce que Xiaomi peut faire en termes d’absorption des coûts, ce qui conduira inévitablement à des augmentations de tarifs. On sait notamment que les smartphones avec un Snapdragon 888 sont particulièrement concernés.

Par conséquent, les Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra qui seront présentés le 29 mars prochain seront probablement un peu plus chers que ce que Xiaomi avait initialement prévu. La pénurie de puces a également ébranlé plusieurs secteurs d’activité, comme celui de l’automobile.

D’autres produits sont également concernés par des problèmes similaires, comme les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X, ou encore les processeurs Ryzen ou les cartes graphiques AMD et Nvidia. Ces dernières voient leurs prix exploser en ce moment à cause des stocks limités. Tout comme les nouvelles consoles, elles se retrouvent ensuite sur des sites de vente en ligne à des prix beaucoup plus élevés. Un homme avait par exemple acheté 200 consoles PS5 et fait plus de 30 000 euros de bénéfices en les revendant.

Source : reuters