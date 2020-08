Xiaomi Mi 10 Pro Plus : une coque dévoile un module caméra hors norme

Une fuite sur Weibo a dévoilé la coque du futur Xiaomi Mi 10 Pro, et ce qu’on constate directement est la taille gigantesque de son module photo, bien plus grand que ce que font les concurrents.

Crédit : BenGeskin / Comparatif TudoCelular

Le Samsung Galaxy S20 Ultra a montré au monde entier la taille énorme qu’un module photo pouvait avoir. Ensuite, le Huawei P40 Pro a fait son entrée sur le marché, en reprenant les mêmes codes. Hier, c’est le Mate 40 Pro qui s’est dévoilé, cette fois-ci avec un module photo circulaire.

Sur la coque, on retrouve l’inscription 100X Infinity Zoom. Le Xiaomi Mi 10 Pro Plus, tout comme le Samsung Galaxy S20 Ultra, disposera zoom 100X et un zoom hybride ou un zoom optique 10X. En effet, le slogan de de la conférence est « De 10 à l’infinie « . Cela laisse présager d’incroyables performances à ce niveau-là.

La taille du module photo du prochain Xiaomi s’explique par les capteurs photo qu’il embarque. En effet, ceux-ci sont très gros. On devrait retrouver un capteur principal 48MP OV48C, un capteur ultra grand angle 108MP, un zoom 100X 48MP et un capteur portrait.

Avec une telle configuration, Xiaomi compte bien s’attaquer au P40 Pro et au Mate 40 Pro de Huawei et se hisser à la première place du classement DxOMark.

Quelle disponibilité en France ?

Xiaomi France a annoncé l’événement sur Twitter, ce qui laisse présager une commercialisation rapide du nouveau téléphone en France. Selon certains leakers sur Weibo, la production des Mi 10 series se serait arrêté pour écouler les stocks. Cette nouvelle gamme devrait alors remplacer la gamme existante, à un prix similaire.

Le Xiaomi Mi 10 Pro Plus serait équipé d’un Snapdragon 865 overclocké et non d’un Snapdragon 865+. Néanmoins, celui-ci serait capable de monter à 687 422 points sur AnTuTu, ce qui en ferait le téléphone le plus puissant actuellement. Il aura un écran 10-bit 120 Hz et sera capable de filmer en HDR10 selon la norme SMPTE ST 2086 ainsi qu’en 10 bits et jusqu’en 8K. Ses batteries seraient de 2×2250 mAh, pour un total de 4500 mAh.

Source : weibo