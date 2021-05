Xiaomi Mi 10T 5G 128 Go : son prix chute de 50 € grâce à une ODR

Grâce à une ODR de 50 e, le Xiaomi Mi 10 T 5G 128 Go passe de 399,90 € à 349,90 €.

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme mais que votre budget est serré, voici le Xiaomi Mi 10T à un prix plus bas que d’habitude chez Cdiscount. En effet grâce à une offre de remboursement, son prix passe de 399,90 € à 349,90 €.

Xiaomi Mi 10T à prix réduit chez Cdiscount

C’est un smartphone avec de très belles caractéristiques techniques que vous allez pouvoir payer moins cher grâce à cette offre de remboursement de 50 €. Pour profiter de cette remise, il faudra acheter votre smartphone avant le 20 juin 2021 inclus et remplir le bulletin de participation. A ce dernier, il faudra y ajouter les justificatifs demandés pour ensuite recevoir votre virement dans un délai de 4 à 6 semaines.

Concernant le Xiaomi Mi 10T, il possède un écran LCD Full HD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La puissance du Snapdragon 865 et ses 8 Go de RAM permettront à votre appareil de faire tourner toutes vos applications et vos jeux préférés sans soucis.

Grâce à sa batterie très correcte de 5260 mAh, vous tiendrez la journée sans difficulté. Petit bémol, la recharge sans fil n’est pas possible. Et si ce produit ne correspond pas à vos besoins, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.