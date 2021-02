Xiaomi Mi 11 en précommande : 100 € offerts ou un robot aspirateur en cadeau

Ce sont donc deux belles offres qui vous sont proposées pour la précommande du Xiaomi Mi 11, mais par contre il va falloir choisir entre le bon d’achat de 100 € ou le robot aspirateur offert.

Précommande Xiaomi Mi 11 : 2 offres promotionnelles proposées

Le Xiaomi Mi 11 qui arrivera chez nous le 9 mars est déjà proposé en précommande chez Amazon. Cerise sur le gâteau, vous avez le choix entre deux offres, hélas non cumulables entre elles. Pour l’achat du smartphone vous pourrez donc bénéficier soit d’un bon d’achat de 100 € à utiliser sur Amazon ou choisir de recevoir un Mi Robot Aspirateur AS7 en remplissant le formulaire que vous trouverez en cliquant ici et ce au plus tard le 8 mars 2021.

Concernant le bon d’achat de 100 € d’Amazon, il sera à utiliser au plus tard le 31 décembre 2021 sur tous les produits neufs expédiés et vendus par Amazon (sauf sur les livres, les produits digitaux, préparation pour nourrissons, chèques cadeaux et cigarettes électroniques).

Son atout principal est certainement la présence de son processeur le Snapdragon 888, mais également la possibilité de prendre de belles photos de jour comme de nuit. L’autonomie est très correcte, avec une recharge rapide idéale pour les plus gourmands. En règle générale on peut dire que son prix reste assez élevé par rapport à la concurrence mais cette offre change la donne. Pensez tout de même à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones afin d’avoir une idée de ce que vous pouvez trouver actuellement sur le marché, et à quel prix.