Xiaomi Mi 11 : la date de présentation du smartphone est officiellement dévoilée

Xiaomi a dévoilé la date officielle sur Weibo, le réseau social chinois. L’affiche précise que l’événement se tiendra à 19h30, heure locale, le 28 décembre. En France, nous pourrons suivre l’événement en direct à 12h30.

Xiaomi Mi 11 date de présentation officielle – Crédit : Xiaomi

Nous savions déjà que le Xiaomi Mi 11 serait présenté en décembre, mais nous ne connaissions pas la date exacte qui avait été retenue par Xiaomi. Le Xiaomi Mi 11 a été aperçu plusieurs fois dans la nature. Le premier cliché volé du smartphone a d’abord été capturé dans le métro à Shenzhen. Nous avons par la suite pu voir le smartphone haut de gamme de nouveau dans la rue dans des photos très détaillées.

Xiaomi Mi 11 : un score Geekbench dévoile les variantes disponibles

Le puissant Xiaomi Mi 11 est passé par le benchmark Geekbench. Le smartphone est équipé du nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm, la puce tout-en-un présentée au début du mois. Il obtient 1135 points en single-core, et 3790 en multi-core. Il s’agit à ce jour du meilleur score jamais obtenu par un smartphone Android. En effet, nous avions déjà pu voir le Galaxy S21 sur Geekbench avec son Snapdragon 888, mais les smartphones de Samsung ne semblent pas exploiter tout le potentiel du nouveau processeur de Qualcomm.

Le mois dernier, quelques caractéristiques du Xiaomi Mi 11 avaient fuité. Grâce à Geekbench, nous savons désormais que le smartphone haut de gamme de Xiaomi sera disponible avec 8 Go et 12 Go de RAM, une information confirmée par Digital Chat Station. Le stockage de base devrait lui débuter à 128 Go, et 256 Go sur le Xiaomi Mi 11 Pro.

Il faudra certainement attendre la présentation officielle le 28 décembre à 12h30, heure française, pour en savoir davantage sur les prix des différentes variantes. On ne sait pas encore quelle sera la date de lancement mondial de la série Mi 11, mais nous pensons qu’elle ne sera pas très éloignée. Cela dit, nous ne pensons pas que la série sera disponible en dehors de la Chine avant janvier 2021.

Xiaomi Mi 11 – Crédit : Geekbench

Source : Xiaomi