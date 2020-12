Xiaomi Mi 11 : le smartphone pris en main en vidéo quelques heures avant sa présentation

Le Xiaomi Mi 11 sera le premier smartphone à être équipé de nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 11 prise en main – Crédit : Weibo

Le téléphone pris en main est la version noire. Il y a quelques jours, nous avions déjà pu découvrir tous les coloris ainsi que quelques caractéristiques. De plus, nous savons que celui-ci utilisera pour la première fois de la RAM à 6400 Mo/s et un Wi-Fi 6 amélioré. L’internaute semble avoir tout juste déballé le smartphone, on peut encore voir la boîte et la protection en plastique sur la table. La boîte du Xiaomi Mi 11 ne comprendra pas de chargeur cette année.

Grâce à la page du produit qui est déjà en ligne, on sait que le Xiaomi Mi 11 sera alimenté par une batterie de 4600 mAh. Celle-ci pourra être rechargée en 55W en filaire et 50W en sans fil. L’écran 2K 120 Hz 515 ppi aura une luminosité maximale de 1500 nits et un contraste de 5000000:1. Il sera compatible 10bit et HDR10+.

Xiaomi Mi 11 : une première prise en main avant son lancement

Pendant la prise en main, l’internaute inspecte les deux faces de l’appareil. On peut remarquer que le Xiaomi Mi 11 a l’air très fin et léger. On peut également voir que l’écran est bien incurvé sur les quatre côtés comme l’avait révélé sa protection d’écran, dévoilée par Ice Universe. Ce n’est pas le premier téléphone à disposer d’un écran avec cette forme, le P40 Pro de Huawei avait déjà les bords incurvés sur tous les côtés. Il s’agirait de l’écran le plus cher du marché selon Lei Jun, le PDG de Xiaomi.

Au dos du smartphone, on peut voir l’imposant module photo qui abrite 3 caméras, dont la principale de 108 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un objectif macro de 5 MP. Pour l’instant, on ne sait pas de quel capteur il s’agit. Alors que le Xiaomi Mi 10 utilisait le Samsung ISOCELL Bright S5KHMX, le Xiaomi Mi 11 pourrait utiliser le S5KHM3, plus performant, qui équipera aussi le Galaxy S21 Ultra.

Le téléphone haut de gamme de Xiaomi devrait être présenté seul. En effet, le Xiaomi Mi 11 Pro aurait été repoussé au premier trimestre de 2021. Celui-ci disposerait d’un capteur principal de 50 MP et de deux autres capteurs de 48 MP. Contrairement au Mi 11, il serait aussi certifié IP68.

En attendant, tous les yeux sont tournés vers le Xiaomi Mi 11. Il sera présenté aujourd’hui en Chine à 12h30, heure française. Nous ne devrions pas connaître son prix européen avant son lancement à l’international dans les semaines qui viennent.

Mi 11 Hands On Video pic.twitter.com/Jx9cFqEKPD — TechDroider (@techdroider) December 28, 2020

Xiaomi Mi 11 All Specifications and Press Images out hours before launch pic.twitter.com/2Wm6PMNwMj — TechDroider (@techdroider) December 28, 2020

Source : TechDroider