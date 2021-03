Xiaomi Mi 11 Lite 4G : le smartphone est déjà en vente avant sa présentation, on connait son prix

Certains magasins italiens n’ont pas attendu la présentation du Xiaomi Mi 11 Lite 4G pour le mettre en vente et filmer des unboxing en vidéo.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G en Italie – Crédit : Facebook Market Place

Il arrive qu’il y ait certaines indiscrétions de la part des revendeurs de smartphones concernant les caractéristiques et les prix des smartphones, mais elles sont rarement d’une telle ampleur. En effet, avec le Mi 11 Lite, ce sont plusieurs revendeurs italiens ont déjà déballé, mis en vente, et exposé le smartphone sur la toile.

C’était déjà en Italie qu’avait fuité il y a quelques jours l’intégralité de la fiche technique du smartphone. Les revendeurs ont à nouveau confirmé que le smartphone sera propulsé par un Snapdragon 732G. La puce sera épaulée par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il sera alimenté par une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide filaire 33W.

Le Xiaomi Mi 11 Lite utilisera un écran poinçonné OLED 10-bit de 6,55 pouces. Il promet d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Celui-ci serait compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. À l’arrière, on retrouve une configuration à 3 caméras. Il y aura un objectif principal de 64 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP.

Mi 11 Lite 4G European variant listed by several retailers ahead of launch.#Xiaomi #Mi11Lite https://t.co/bvVSRVoDbz pic.twitter.com/PlcbNRPiDK — Mukul Sharma (@stufflistings) March 22, 2021

Xiaomi Mi 11 Lite : prix et disponibilité

En plus d’avoir été exposé dans tous les coloris (noir, rose et bleu) qui avaient déjà fuités, le Xiaomi Mi 11 Lite a également été déballé en vidéo. Le site Web Tecnosell propose déjà le smartphone à la vente. Celui-ci est affiché au prix de 320 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, d’autres revendeurs comme FastWeb proposent le smartphone à 339 euros sur la Marketplace de Facebook.

Le smartphone devrait être dévoilé le 29 mars prochain, aux côtés du Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ce dernier disposera d’un processeur plus puissant. Au même moment en Chine, le fabricant chinois devrait dévoiler les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Ceux-ci seront accompagnés par d’autres produits, comme le Mi Notebook Pro, le Mi Band 6 ainsi qu’un smartphone pliant.

Source : Facebook Marketplace