Xiaomi Mi 11 Lite : des rendus officiels dévoilent les coloris du smartphone

Alors qu’on s’approche de la date de présentation des Xiaomi Mi 11 Lite 4G et Mi 11 Lite 5G, les informations affluent, et nous en savons désormais davantage sur les coloris des smartphones.

Nos confrères de 91mobiles ont dévoilé en partenariat avec le célèbre leaker Ishan Agarwal des rendus officiels des Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite – Crédit : Ishan Agarwal / 91mobiles

Sans surprise, les rendus sont très similaires aux photos volées du smartphone que nous avions pu voir le mois dernier. Les rendus officiels dévoilent que les Xiaomi Mi 11 Lite seront disponibles en 3 coloris : noir, rose et bleu.

Le smartphone ressemblera beaucoup au Xiaomi Mi 11, puisqu’il propose le même module photo, mais avec un capteur principal de 64 MP. Sur la face avant, l’écran poinçonné sera plat, contrairement à l’écran incurvé sur tous les côtés du Mi 11. Les bordures sont relativement fines. Le Xiaomi Mi 11 Lite utilisera un écran FHD+ OLED 10-bit de 6,55 pouces, qui promet d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Celui-ci sera compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Le Mi 11 Lite sera le smartphone 5G le plus fin du monde

L’organisme de certification TENAA a dévoilé il y a quelques jours que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G sera le smartphone 5G le plus fin du marché, avec seulement 6,81 mm d’épaisseur. Le Mi 11 Lite 4G devrait donc avoir la même épaisseur.

D’après les caractéristiques techniques qui ont fuité hier, nous savons le Mi 11 Lite 4G sera propulsé par un Snapdragon 732G, tandis que le Mi 11 Lite 5G sera équipé par un processeur Snapdragon 765G comme le Xiaomi Mi 10 Lite, ou par un Snapdragon 775G. Enfin, le smartphone sera alimenté par une petite batterie de 4250 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire de 33W.

Pour l’instant, on ne connait pas exactement la date de présentation du smartphone, mais elle pourrait avoir lieu dès la fin du mois de mars, ou début avril. Ils pourraient être accompagnés par les Xiaomi Mi 11 Pro, mais surtout du Mi 11 Ultra, qui devrait lui aussi sortir en France. On imagine que les Mi 11 Lite 4G et Mi 11 Lite 5G seront tous deux bientôt disponibles autour de 400 et 500 euros.

Source : Ishan Agarwal