Xiaomi Mi 11 Lite : le smartphone pourrait ressembler au Mi 11, mais avec un écran plat

Le Xiaomi Mi 11 avait été le premier smartphone de Xiaomi à avoir un écran incurvé de tous les côtés, mais un tel design est beaucoup trop cher pour une version Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite – Crédit Digital Chat Station

Le Xiaomi Mi 11 Lite n’est pas attendu avant plusieurs semaines, mais nous connaissons déjà une bonne partie de sa fiche technique. Comme le montre le rendu, l’écran ne sera pas incurvé comme les versions les plus chères de la gamme Mi 11. Cela ravira les utilisateurs qui ne supportent pas les écrans incurvés. Xiaomi devrait également revoir à la baisse une grande partie des caractéristiques de l’appareil.

On sait que le Mi 11 Lite aura écran plat LCD IPS Full HD+ 120 Hz plus petit que le Mi 11 avec un poinçon pour la caméra frontale dans le coin supérieur gauche. Il sera alimenté par une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33W, une information confirmée par la FCC (Federal Communications Commission).

Xiaomi Mi 11 Lite : des caractéristiques revues à la baisse

Le Xiaomi Mi 11 Lite pourrait intégrer un Snapdragon 732G, bien qu’un Snapdragon 775G, dont on attend des gains de performances considérables, est également probable. Le chipset sera associé à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne.

À l’arrière, le téléphone ressemble fortement au Xiaomi Mi 11, mais ses capteurs seront différents. En effet, il s’agira d’un capteur principal grand-angle de 64 MP et non de 108 MP. Il sera épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur de 5 MP, qui devrait être un téléobjectif et non un capteur macro.

Enfin, le smartphone devrait être compatible avec le Bluetooth 5.1 ainsi que le Wi-Fi Dual-bande. De plus, il sera livré avec la surcouche MIUI 12, basée sur Android 11. Le smartphone pourrait être dévoilé au mois de mars, peu de temps après le Xiaomi Mi 11 Ultra et son second écran LCD à l’arrière. Le Xiaomi Mi 11 Pro serait quant à lui similaire au Mi 11 Ultra, mais sans le petit écran LCD.

Source : Digital Chat Station