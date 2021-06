Xiaomi Mi 11 Lite passe à 319 € pour les soldes d’été

A la Fnac, le Xiaomi Mi 11 Lite bénéficie d’une remise de 30 € et passe de 349 € à 319 €.

Si vous attendiez les soldes d’été pour changer votre smartphone, vous allez pouvoir tout de suite passer votre commande. C’est à la Fnac, que le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite bénéficie d’une belle réduction de 30 €, ainsi le prix de départ de 349 € passe à 319 €.

Avant de vous lancer, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce produit. Le Xiaomi Mi 11 Lite 128 Go possède un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, un processeur Snapdragon 732G et un triple capteur photo de 64 + 8 + 5 mégapixels. Sa batterie de 4250 mAh vous permettra de tenir la journée si vous avez une utilisation raisonnable de votre smartphone. Pour les gourmands, vous pourrez compter sur la recharge rapide de 33 W, en seulement 1 heure le smartphone sera chargé complétement.

